Google Pixel 9, Watch 3, Buds 2 Pro w Polsce. Takie są ceny nowych sprzętów Google'a

Smartfony dostępne są w sklepie Google Store, Media Expert oraz w ofercie operatora Play. Na start w Google Store przygotowano świetną promocję, w której kupując smartfona, otrzymuje się wyższą wersję pamięciową w cenie niższej. Tzn. kupując Pixela 9 12/256 GB zapłacicie tylko 4049, Pixel 9 Pro 16/256 GB - 4949 zł. Ale to nie wszystko, kupując Pixela 9 w sklepie Google otrzymacie kupon 850 zł do wykorzystania na np. słuchawki. W przypadku Pixela 9 Pro (XL) kupon to 1080 zł. Dopłacając 70 zł z własnej kieszeni, otrzymacie słuchawki Google Pixel 2 Pro!