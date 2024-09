Apple w końcu to zrobił. iPhone'y wchodzą w XXI wiek z nową funkcją aparatu

No nareszcie! Apple w końcu dołączył do reszty świata i dodał możliwość pauzowania nagrywania wideo. Tak, dobrze przeczytałeś. Funkcja, która jest standardem w niemal każdym smartfonie od lat, w końcu trafiła na iPhone'y. Czy to powód do świętowania? Raczej do zastanowienia się, dlaczego gigant z Cupertino tak długo zwlekał z wprowadzeniem tak podstawowej funkcji.