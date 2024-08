W iOS 18 pojawi się nowa funkcja. To koniec irytującego ograniczenia

Bo ten problem jest spory. Ogromny wręcz. Nie możesz łatwo nagrywać filmu z włączoną muzyką. To znaczy, odtwarzasz ulubiony kawałek i chcesz nagrać film? Nagrasz, ale muzyka automatycznie zostanie wyłączona na czas nagrania. Jeden powie, że to funkcja, aby wszystkie chwile zostały uchwycone z oryginalnym dźwiękiem. A inny wskaże na to, że jest to relikt przeszłości, gdzie nie chciano, aby muzyka była „nielegalnie dystrybuowana”. Wiesz, iTunes i te sprawy. Ile w tym prawdy, nie wiem.