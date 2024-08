Apple Intelligence jednak dla Europy? Ale wciąż nie dla iPhone'ów

Co teoretycznie miałoby sens, gdyż Apple nie ukrywało że powodem decyzji o niedystrybuowaniu Apple Intelligence w Europie były wymogi, jakie przed koncernem stawia ustawa o rynkach cyfrowych - Digital Markets Act. Jednak nie oznacza to, że Apple siedzi z założonymi rękami, bo podczas zeszłotygodniowego spotkania z inwestorami Tim Cook zadeklarował, że firma jest "bardzo zaangażowana" w rozmowy z regulatorami i doprowadzenia do wydania Apple Intelligence zarówno w Chinach, jak i w krajach Unii Europejskiej.