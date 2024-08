Oto nadchodzące zmiany od Apple'a. Sprawdź przed zakupem nowego Maca 

Mark Gurman w swoim newsletterze Power On! potwierdził, że nowe modele komputerów Mac z czipem M4 pojawią się na rynku jeszcze w tym roku, co z pewnością ucieszy fanów Apple'a. Wśród nowości spodziewane są przede wszystkim MacBooka Pro oraz 24-calowego iMaca, w których najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie chipów M4. Oznacza to kolejny "znaczny wzrost wydajności i energooszczędności". Dodatkowo, iMac ma otrzymać akcesoria z USB-C, co z pewnością zwiększy jego funkcjonalność.