Nie musisz kupować nowych AirPods Pro. Oto co możesz zrobić, by skorzystać z nowych funkcji

W ramach trybu Adaptacyjnego słuchawki same przyciszają dźwięki takie jak szum samochodów dochodzący z ulicy, ale jeśli zatrąbi klakson, to tego nie przegapimy. W domu z kolei sprzęty takie jak blender lub ekspres do kawy nie będą nam świdrować w głowie tak jak w trybie Kontaktu, ale już dźwięk domofonu zostanie podbity tak, abyśmy go nie przegapili, co zapewne miałoby miejsce po aktywacji ANC, czyli aktywnej redukcji szumów.