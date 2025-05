Test aparatu w Samsung Galaxy S25 Edge. Ma tylko dwa obiektywy

Obiektywy 200 MP to na ten moment top of the top na rynku smartfonów. Tego typu główne moduły są instalowane w najdroższych telefonach, o sporych wyspach aparatu. Fakt, że inżynierom Samsunga udało się zmieścić taką optykę do smukłego S25 Edge, należy odnotować z uznaniem.