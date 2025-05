LEGO zrobiło najgorszy zestaw ostatnich lat. Fan go naprawił

Ze względu na to, jak wiele elementów pochłonęło samo popiersie, z klocków zestawu nie udało się już zbudować dedykowanej podstawki. Ransom Fern przygotował jednak jej cyfrowy projekt, więc chętni mogą zamówić potrzebne części osobno. Twórca nie planuje również dorabiania nóg do modelu, ale jego baza jest demontowalna, co daje pewne możliwości personalizacji.