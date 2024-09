Oto jak powstał McLaren P1 z klocków LEGO w skali 1:1. Porozmawiałem z jego twórcami

Tobias: Tak, muszę przyznać, że współpraca przebiegała bardzo gładko. Myślę, że obie drużyny czerpały z niej inspirację. Zarówno McLaren, jak i LEGO dążą do perfekcji. Nigdy się nie poddajemy, zawsze staramy się być lepsi. To było świetne do zaobserwowania. LEGO zbudowało kilka prototypów. Zależało nam na uchwyceniu ogólnego charakteru P1. I myślę, że ostatecznie ostatni prototyp, który mieliśmy na stole, zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. To był ten moment, kiedy powiedzieliśmy: "To jest to. Wszyscy są zadowoleni".