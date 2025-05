Wreszcie powstała AI, której potrzebujemy. Pomoże ci przy klockach LEGO

Internet jest pełen obrazków AI przedstawiających różne sceny z kultury, sztuki czy prawdziwego życia, przerobionych na zestawy LEGO. Nadal jednak są to "wyobrażenia" AI na temat tego jak miałby taki zestaw wyglądać - nie stanowi on w żaden sposób instrukcji co do tego jak z istniejących części zbudować kamienicę Łęckich czy scenę Dożynków niczym z "Chłopów" Reymonta.



Taką instrukcję może podsunąć jednak LegoGPT.