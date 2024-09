Prawdziwy McLaren P1 z klocków LEGO? Tak, to nie żart

McLaren P1 to nie tylko kolejny supersamochód. To ikona motoryzacji, pionier technologii hybrydowej, który zdefiniował na nowo pojęcie hipersamochodu. Jego innowacyjny układ napędowy, łączący silnik spalinowy z elektrycznym, generuje oszałamiające 916 koni mechanicznych, katapultując samochód do setki w mniej niż 3 sekundy. Jego aerodynamiczny design, z aktywnym tylnym spojlerem i systemem DRS, zapewnia niesamowitą przyczepność i stabilność przy wysokich prędkościach.