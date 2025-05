Odpalisz aplikacje z telefonu na komputerze z Windowsem

Co można pobrać? Masę różnych aplikacji, dzięki którym wasz komputer z Windowsem zyska lepszy poziom integracji ze smartfonem - np. Samsung Gallery, czyli autorska galeria producenta, Samsung Cloud z dostępem do chmury koreańskiego producenta, czy chociażby Galaxy Buds do wygodnego sterowania funkcjami i trybami słuchawek Samsung oraz Samsung Notes do notowania. Dostępnych aplikacji udało mi się naliczyć co najmniej kilkanaście.