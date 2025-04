Halo, Microsoft? Wielka narośl przykleiła mi się do Menu Start w Windowsie

Do najważniejszych ulepszeń testowanej kompilacji należy nowa funkcja speech recap dla Narratora - wbudowanego czytnika ekranowego Windowsa. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą teraz śledzić wszystko, co zostało przeczytane przez Narratora i łatwo odwoływać się do tych treści. Funkcja umożliwia szybki dostęp do wypowiedzianych treści, śledzenie transkrypcji na żywo oraz kopiowanie ostatnich wypowiedzi za pomocą prostych skrótów klawiaturowych.