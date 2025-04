Uber dostanie specjalną wersję aplikacji. Docenią ją uczuleni na technologie

Nowość odkryto w wersji beta aplikacji Uber dystrybuowanej w Stanach Zjednoczonych, dlatego nie ma żadnej gwarancji, że "Prosty tryb" trafi do Polski - o ile w ogóle wyjdzie z bety. Jednak jeżeli Uber nas zaskoczy i uproszczony tryb trafi do aplikacji, będzie on dużym ułatwieniem, ale i zachętą do korzystania z aplikacji, dla osób niezbyt doświadczonych z technologią.