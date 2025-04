Żegnaj Google.pl. Z tego adresu już nie skorzystasz

Oprócz domyślnej wersji przeglądarki Google pod adresem google.com większość państw świata posiadała "własną" wersję wyszukiwarki, z własną domeną najwyższego poziomu. W Polsce jest to google.pl, w Niemczech jest to google.de, a w Czechach google.cz.



Pierwotnie domeny te służyły do wyświetlania wyników wyszukiwania istotnych dla danego kraju. Jednak w 2017 roku Google wprowadził zmiany, dzięki którym treści wyświetlane w wyszukiwarce są zależne od tego, gdzie fizycznie znajduje się użytkownik.