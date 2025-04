Google wprowadza nowy wymóg dotyczący pamięci telefonów. Takich już nie kupisz

W praktyce jednak, nawet te absolutnie najtańsze nowe smartfony dostępne na rynku często już przekraczają nowe minimum Google. Dobrym przykładem są wspomniane modele Motoroli – Moto E15 (chociaż ta pracuje na systemie Android Go) czy Moto G05. Pomimo pozycjonowania w najniższym segmencie cenowym, często poniżej 400 zł, oba te telefony oferują już 64 GB pamięci wewnętrznej w swoich podstawowych konfiguracjach. To pokazuje, że rynek samoczynnie zaadaptował się do rosnących potrzeb użytkowników i aplikacji, a 32 GB to już standard nawet dla budżetowców.