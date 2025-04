mObywatel został ulepszony. Oto co przynosi aktualizacja

Największą nowością w mObywatelu 4.56 są skróty w dokumentach. Wchodząc do szczegółów dowolnego dokumentu, pod jego najważniejszymi danymi wyświetlane są skróty istotne dla danego dokumentu. Przykładowo, w przypadku mDowodu jest to Potwierdź swoje dane (używane do m.in. logowania na stronach urzędów), Dane dowodu osobistego, Zastrzeż PESEL, Mandaty oraz Wybory. Z poziomu tych skrótów możesz nie tylko podejrzeć istotne dane, ale także szybko skorzystać z usług z nimi powiązanych (np. zmiany miejsca głosowania).