Funkcja, której zazdrościłam iphoniarzom w końcu trafi na Androida

Zarówno Android, jak i iOS pełne są niuansów i funkcji, które raz przeważają szalę w stronę Google'a, a raz w stronę Apple'a. Jedną z takich funkcji jest Live Activities: możliwość wyświetlania na żywo szybko zmieniających się informacji z aplikacji - czy to w przypadku czasu dotarcia jedzenia zamówionego przez Glovo, czasu do przyjazdu Uberem, czy nawigacji w Mapach.



W systemie Android nie ma tego typu opcji i o ile aplikacja nie wyśle powiadomienia o zmianie statusu, użytkownik musi odblokować ekran, by podejrzeć jak wygląda sytuacja. Przynajmniej póki co.