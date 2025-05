Pierwsze telefony dostają nowego Androida. Oto lista urządzeń

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest wprowadzenie Material 3 Expressive – nowej wersji layoutu, który ma jeszcze bardziej wyróżniać Androida i uczynić go spójnym wizualnie. W przeciwieństwie do klasycznego Material You, nowy styl projektowania ma odważniejsze kolory, przejrzystsze układy i mocniej zaakcentowane elementy graficzne. Material 3 Expressive to także płynniejsze animacje, rozmyte tła i większa responsywność.