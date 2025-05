Premiera iPhone'a 18? To skomplikowane

Apple planuje wprowadzić nowy model do rodziny - iPhone 18 Air. Będzie to ultracienki telefon, który zastąpi dotychczasowy model Plus. Powrót do smukłego wzornictwa to ciekawy zwrot w branży, która przez lata odchodziła od trendu im cieńszy, tym lepszy na rzecz większych baterii i wydajności. Apple nie jest jedyną firmą planującą powrót do ultracienkich konstrukcji. Galaxy S25 Edge może pojawić się na rynku jeszcze w tym miesiącu.