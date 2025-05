Komputer z Windowsem pozwoli ci kontynuować na telefonie. Wystarczy jeden klik

Microsoft podszedł do tej funkcji w bardzo podobny (niemalże bliźniaczy) sposób co Apple. Ale to dobrze, ponieważ w niedalekiej przyszłości użytkownicy komputerów z Windowsem otrzymają możliwości, które do niedawna były zarezerwowane wyłącznie dla posiadaczy sprzętów Apple’a. Mimo wszystko wiele osób korzysta z połączenia komputer z Windowsem oraz smartfon z Androidem.