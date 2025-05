Jak powstało nowe Menu Start? Microsoft pokazuje odrzucone prototypy, opowiada o przyszłości

Projekt przeszedł przez wiele iteracji, zanim osiągnął swoją obecną formę. Firma prowadziła rozległe badania użytkowników, analizując jak korzystają z Menu Start i jakie funkcje są dla nich najważniejsze. Microsoft odkrył, że użytkownicy często używają Menu Start jako punktu nawigacyjnego do najczęściej używanych aplikacji oraz do szybkiego dostępu do ostatnio używanych plików.