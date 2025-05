Teraz stworzysz własną AI. W Windowsie

Windows AI Foundry to kompleksowa platforma do tworzenia, testowania i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji bezpośrednio na PC. Nowe narzędzia ułatwiają deweloperom tworzenie aplikacji wykorzystujących moc sztucznej inteligencji bez konieczności ciągłego połączenia z chmurą, co otwiera drogę dla nowej generacji inteligentnych aplikacji.