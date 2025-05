Prezes Microsoftu o... śmierci Microsoftu? "Excel przestanie być mi potrzebny"

Agentowa sztuczna inteligencja odnosi się do zaawansowanych systemów zdolnych do autonomicznego realizowania złożonych celów i procesów. Wyróżnia ją autonomia (może samodzielnie podejmować decyzje bez ciągłego wsparcia człowieka), nastawienie na cel (dąży do osiągnięcia konkretnych rezultatów) i zdolność do nauki (nieustannie się rozwija, analizując wyniki swoich działań).