"Brak zgody na kradzież twoich danych to dla nas wytyczna, nie obowiązek". Bezczelność Google'a przekracza wszelkie granice

Ironią jest to, że te same firmy, które gorliwie zbierają nasze dane do trenowania swoich modeli AI, często same blokują dostęp do swoich treści innym podmiotom. W lipcu ubiegłego roku Google zaktualizował swoją politykę prywatności, zezwalając na wykorzystanie publicznych informacji do pomocy w trenowaniu modeli AI Google. Jednocześnie firma umożliwiła wydawcom blokowanie web crawlera używanego do trenowania ChatGPT - narzędzia konkurencyjnego wobec własnych produktów Google'a.