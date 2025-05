Nie będziesz już proszony o hasło do nowego Konta Microsoft. To początek nowych, lepszych czasów

Ta zmiana nie jest wyłącznie marketingowym chwytem. Microsoft wraz z dziesiątkami innych organizacji podpisał Passkey Pledge - zobowiązanie do zwiększenia wdrażania i adopcji kluczy dostępu w ciągu najbliższego roku. Dla giganta z Redmond to kontynuacja jego dziesięcioletniej podróży, która rozpoczęła się od wprowadzenia Windows Hello, umożliwiającego logowanie się do systemu przy pomocy rozpoznawania twarzy, odcisku palca lub kodu PIN.