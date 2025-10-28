REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"

Plecaki ewakuacyjne kupić można w dużych sieciach, co bogatsi zastanawiają się nad inwestycją w prywatny schron. Generał takie plany kwituje krótko - potrzeba systemowych działań, a nie akcji na własną rękę.

Adam Bednarek
plecak ewakuacyjny po co
REKLAMA

- Ostatnio symbolem działania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców stał się w naszym kraju plecak ewakuacyjny. To jakiś totalny absurd, który nigdzie się nie sprawdza. Nawet w Ukrainie nikt takiego plecaka sobie nie pakuje, jeżeli nie ma konkretnego powodu do jego użycia – twierdzi gen. Roman Polko, były dowódca GROM. Wypowiedź cytowana przez Portal Samorządowy padła podczas konferencji dotyczącej bezpieczeństwa samorządów.

Gen. Polko podkreślił, że w sytuacji konfliktu kluczowe jest "sprawne współdziałanie m.in. na poziomie administracji państwowej i samorządowej" oraz edukacja społeczeństwa.

REKLAMA

Tymczasem, jak zauważa były dowódca GROM, polskie społeczeństwo niejako szykuje się na najgorsze na własną rękę. Gen. Polko zwrócił uwagę na rosnącą popularność prywatnych schronów i fakt, że "niemal każdy chce mieć taki obiekt dla siebie, indywidualnie". Będzie to zresztą prostsze, bo na wybudowanie schronu w Polsce nie będzie potrzebne pozwolenie budowlane.

Uregulowanie tych spraw jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności w kontekście dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych - napisano w uzasadnieniu projektu.

Według gen. Polko powinniśmy wzorem Ukrainy budować tzw. punkty niezłomności, w których mieszkańcy mają dostęp do podstawowych mediów, prądu, internetu czy apteczek.

- Przede wszystkim patrzmy na bezpieczeństwo jako całość. Armia nie da sobie rady bez społeczeństwa, bez silnej energetyki, bez sprawnej i bezpiecznej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, bez internetu. Przecież to są obszary będące najczęściej domeną środowiska cywilnego – apeluje gen. Polko, dodając, że "musimy dobrze działać jako społeczność".

W niedawnej rozmowie z dziennik.pl precyzował:

Posiadanie plecaka czy walizki to jedno, ale nie zastąpi to tego, co powinniśmy dziś robić: wymuszać na władzach lokalnych i centralnych przygotowanie struktur, które uodpornią społeczeństwo na kryzysy — także technologiczne. Z doświadczeń Ukrainy wynika jasno, czego ludzie potrzebują w kryzysie: wody, prądu i dostępu do internetu. Te elementy trzeba zapewnić systemowo — nie w formie "każdy sobie", lecz przez plany i punkty wsparcia: miejsca, gdzie znajdą się woda, zasilanie, łączność, śpiwory i bezpieczne schronienia. To ma być gotowy, zorganizowany system, a nie wyłącznie indywidualne zapasy - wyjaśniał gen. Polko.

Przeszło 100 produktów przydatnych w sytuacjach zagrożenia znalazło się w sklepach sieci Carrefour w specjalnym dziale, wcześniej plecaki ewakuacyjne - o pojemności 35 litrów, zawierające 15 akcesoriów przydatnych w kryzysowej sytuacji – sprzedawała Biedronka. Nawet Minister Obrony Narodowej prezentował swój własny zestaw ułatwiający przetrwanie w razie niebezpieczeństwa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od dłuższego czasu zachęca do przygotowania podobnego plecaka, wskazując konkretne przedmioty, które mogą zwiększyć szanse na samodzielność i bezpieczeństwo przez minimum 72 godziny. Na liście znajdują się m.in. radio na baterie, maski ochronne i oddechowe, mapa z lokalnymi drogami, jedzenie na 2 dni, gotówka w drobnych nominałach, narzędzia wielofunkcyjne czy butelka filtrująca wodę.

To też nie do końca tak, że przygotowano zestaw i powiedziano: radźcie sobie sami

Rząd opublikował również "Poradnik bezpieczeństwa" – na razie w formie cyfrowej, ale instrukcja ma być dostarczana do domów w papierowej formie. Publikacja oferuje praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia.

Jak podawał rząd, celem jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, ale też wzmacnianie wspólnoty, zaufania i solidarności w całym społeczeństwie. Wydaje się, że to samo miał na myśli gen. Polko. Plecak ewakuacyjny na pewno nie zaszkodzi, ale w pojedynkę w trudnej sytuacji raczej mało kto sobie poradzi – nawet posiadając podstawowe zapasy.

Zestaw na czarną godzinę łatwo przygotować i nabyć, ale co dalej? Sytuacja ze schronami wciąż nie jest najlepsza, ciągle jesteśmy na etapie przygotowań. Nie tak dawno informowaliśmy o apelu mieszkańców stolicy. Ci dostrzegli, że miejsca, które wyznaczone są w aplikacji rządowej jako Miejsca Doraźnego Schronienia, w praktyce są niedostępne dla warszawiaków. "Mieszkaniec chcący udać się do pobliskiego Miejsca Doraźnego Schronienia odbije się od zabitej płytą lub zamkniętej na łańcuch bramy" – alarmowano na facebookowym profilu Rady Osiedla Grochów Północny. To dobrze pokazuje, że proporcje bywają odwrócone - mieszkańcy mogą być gotowi, ale zawodzą systemowe kwestie.

REKLAMA

Zobacz także:

REKLAMA
Adam Bednarek
28.10.2025 09:20
Tagi: kryzysplecakrządowe centrum bezpieczeństwawojna
Najnowsze
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
6:16
Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki
Aktualizacja: 2025-10-28T06:16:39+01:00
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
9:22
Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach
Aktualizacja: 2025-10-27T09:22:40+01:00
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
5:45
ChatGPT Atlas mnie rozczarował. Przeglądarka musi się poprawić
Aktualizacja: 2025-10-27T05:45:00+01:00
18:30
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu
Aktualizacja: 2025-10-26T18:30:00+01:00
17:30
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa
Aktualizacja: 2025-10-26T17:30:00+01:00
17:00
A co, jeśli dobrze już było? Lekką ręką łatwo zaprzepaścić sukces
Aktualizacja: 2025-10-26T17:00:00+01:00
16:40
Lotnisko traci miliony, ale przyleciał znany aktor. Najdziwniejsza obrona, jaką słyszałem
Aktualizacja: 2025-10-26T16:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA