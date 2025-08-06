Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział

Ładowanie...

Biedronka już od jakiegoś czasu sprzedaje plecaki ewakuacyjne. Teraz przeszło 100 produktów przydatnych w sytuacjach zagrożenia znalazło się w sklepach sieci Carrefour w specjalnym dziale. Wszystko jest pod ręką, by móc szybko skompletować plecak ewakuacyjny, bez tracenia czasu na poszukiwania po regałach.

Oferta zgodna jest z wytycznymi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zawartymi w poradniku "Bądź Gotowy" – podkreśla Carrefour

W skład strefy wchodzą m.in. żywność o długim terminie przydatności oraz posiłki regeneracyjne w formie sproszkowanej, apteczki, środki dezynfekujące i leki OTC, środki higieniczne, powerbanki, latarki, butelki z filtrami do wody, a także wielofunkcyjne narzędzia i elementy wyposażenia survivalowego i outdoorowego - wyjaśnia sieć.

- W Carrefour Polska wierzymy, że rola nowoczesnej sieci handlowej wykracza daleko poza sprzedaż produktów spożywczych, to również odpowiedzialność za edukację konsumentów i budowanie odporności społecznej. Wprowadzenie stref z produktami niezbędnymi w sytuacjach kryzysowych to nie tylko reakcja na bieżące rekomendacje rządowe, ale część naszej długofalowej strategii wspierania Polaków w odpowiedzialnym planowaniu, także w kontekście zdarzeń nieprzewidywalnych. Naszym celem jest umożliwienie klientom łatwego i świadomego przygotowania się na niespodziewane wydarzenia, bez stresu, w przystępnej cenie, z produktami, którym ufają. Jako marka, która codziennie towarzyszy milionom Polaków, chcemy być nie tylko blisko ich codziennych potrzeb, ale również partnerem w chwilach wymagających spokoju, racjonalnych decyzji i praktycznego wsparcia – mówi Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży w Carrefour Polska.

Według RCB podstawowe wyposażenie plecaka ewakuacyjnego powinno umożliwiać przetrwanie przez co najmniej 72 godziny.

Zgodnie z poradami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powinny się w nim znaleźć:

Radio na baterie + baterie

Latarka + baterie

Najpotrzebniejsze dokumenty

Zapalniczka / zapałki

Maski oddechowe / ochronne

Mapa

Otwieracz do puszek

Posiłki na 2 dni

Kompas

Nóż

Ołówek i notes

Komplet sztućców

Kurtka przeciwdeszczowa

Apteczka

Śpiwór

Worki na śmieci

Ubranie na zmianę

Mydło i żel do dezynfekcji

Narzędzie wielofunkcyjne

Kombinerki i łom

Gotówka w niewielkich nominałach

butelka filtrująca z nowym filtrem

Gumy i sznurki

Jeszcze w tym roku do wszystkich gospodarstw trafić ma poradnik kryzysowy, nad którym pracują już Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Obrony oraz MSWiA. Dostarczaniem materiałów zajmie się poczta.

Adam Bednarek 06.08.2025 13:07

