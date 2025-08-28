Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"

Ładowanie...

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier-minister obrony narodowej, wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim zaprezentowali „Poradnik bezpieczeństwa”.

„Poradnik Bezpieczeństwa” to podręcznik, którego celem jest przygotowanie obywateli na różnorodne zagrożenia - od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne.

Sytuacje, w których musimy się ewakuować

Przedstawiamy coś niezwykłego. „Poradnik bezpieczeństwa”, który trafi już niedługo do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych. Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF-ie, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik, który zawiera wskazówki jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych - powiedział wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał minister obrony nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale "chodzi o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, o pożary. Chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych, chodzi o sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu - tak jak mieliśmy tę sytuację rok temu", dodał nawiązując do powodzi w 2024 r.

Kliknij i pobierz „Poradnik bezpieczeństwa”

Publikacja oferuje praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia.

Podręcznik jest bardzo fajnie napisany. Prostym językiem, przystępnym, z pięknymi grafikami. Poradnik jest podzielony na kilka części dotyczących reagowania, przygotowania, zachowania się i organizacji odpowiedniego planu - mówił szef MON.

Porady dotyczą sytuacji, które są koszmarem każdego z nas. Blackout, zagrożenia chemiczne i nuklearne, niepokojące zachowania, cyberzagrożenia. Wszystko podano w przystępny sposób, praktycznym językiem i ciekawymi ilustracjami.

Poradnik jest dostępny bezpłatnie pod adresem www.poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Zagrożenie jest poważne

Poradnik podkreśla też konieczność budowania odporności społecznej i świadomego reagowania w obliczu współczesnych wyzwań. Jak podaje rząd, celem jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, ale też wzmacnianie wspólnoty, zaufania i solidarności w całym społeczeństwie.

Taki poradnik udostępniła kilka miesięcy temu Szwecja. Polska będzie jednym z niewielu państw na razie w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną. Zagrożenie jest bardzo poważne - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Poradnik opracował zespół specjalistów, wśród których byli pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale też samorządy, wolontariusze i eksperci z dziedziny bezpieczeństwa publicznego, z dziedziny sytuacji kryzysowych, zarządzania w kryzysie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Gotowi na wszystko

Jak powiedział wicepremier, ten poradnik jest odpowiedzią na zapotrzebowanie samych Polaków, którzy chcą być przygotowani w sytuacji kryzysu. To zachęta do proaktywnego działania. Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli to jedno, ale równie ważnym celem jest wzmacnianie wspólnoty, zaufania i solidarności w całym społeczeństwie.

Rząd liczy, że Polacy skorzystają z tej cennej inicjatywy, która może okazać się kluczowa w budowaniu odporności społecznej w obliczu współczesnych wyzwań.

Bogdan Stech 28.08.2025 10:40

