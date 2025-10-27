REKLAMA
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty

Jeśli w ustawieniach Windowsa widzisz kilka tych samych aktualizacji - spokojnie, tak ma być. Pobranie wielu tych samych wersji nie sprawi, że twój komputer lub laptop przestanie działać.

Albert Żurek
Najnowsze wydanie systemu Windows 11 oznaczone 25H2 już zdążyło narobić kilku problemów. Łatka bezpieczeństwa KB5066835 zablokowała wiele kluczowych funkcji. Na szczęście ostatnio zauważony błąd nie jest aż tak groźny, jak mogłoby się wydawać. 

Windows 11 nie jest zepsuty. Nawet jeśli wyświetla wiele tych samych aktualizacji 

Usługa Windows Update nie służy wyłącznie do aktualizowania systemu operacyjnego Microsoftu. To także miejsce, które aktualizuje sterowniki do laptopów, procesorów, kart graficznych i innego sprzętu. Wraz z systemem Windows 24H2 oraz 25H2 możecie zauważyć, że wasz komputer z niewiadomego powodu chce zainstalować kilka razy ten sam sterownik.

A przynajmniej tak to wygląda z perspektywy użytkownika, który w usłudze Windows Update zobaczy aktualizacje noszące te same lub niespójne nazwy. Może być bowiem tak, że komputer każe wam zainstalować dwa nazywające się tak samo sterowniki. W wielu sytuacjach zdarza się też, że usługa wyświetla dwie wersje sterownika: starszą i nowszą, a i tak próbuje zainstalować obie zamiast tylko jednej, nowszej. W nowym komunikacie Microsoft ujawnia, dlaczego tak to wygląda.

Sterowniki mają różne daty i te same nazwy, ale to żaden błąd

Microsoft uważa, że przeciętny użytkownik nie powinien przejmować się nazwami, datami i innymi informacjami sterowników pobieranych przez usługę Windows Update. To nie tak, że tam trafia dosłownie wszystko, co jest kompatybilne z naszym komputerem. System Windows sam rozpoznaje, która wersja jest nowsza.

Często jest tak, że jeśli dostajemy aktualizacje, wersje są oznaczone tak jakby miały kilkanaście (albo i więcej lat). Sam często dziwiłem się, dlaczego komputer instaluje mi sterownik z lat 90., przecież wtedy sprzęt, z którego korzystam jeszcze nie istniał. Prawda jest taka, że data sterownika jest tylko informacją opisową i może być właściwie dowolna, dlatego gdy następnym razem będziesz instalować aktualizację opisaną jako z 1990 r., wszystko jest w porządku.

Usługa Windows Update wykorzystuje także informacje z plików sterowników ustawionych przez dostawcę i na tej podstawie wie, który jest najlepszy i najnowszy, niezależnie od daty. A co z sytuacjami, gdy sterowniki noszą te same nazwy? Te również są tylko poglądowe. Projektowanie urządzeń wymaga rozdzielanie sterowników na wiele plików - system jednak będzie zawsze wiedzieć, kiedy musi zainstalować aktualizację, nawet wtedy gdy numery wersji wyglądają na starsze lub się powtarzają.

Pod wieloma plikami o tej samej nazwie najczęściej kryją się zupełnie różne aktualizacje, nawet jeśli z perspektywy użytkownika wygląda to inaczej. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że pod identycznym numerem kryje się starsza wersja, system wybierze tę nowszą i lepszą. 

Dotyczy to głównie aktualizacji oprogramowania układowego producentów laptopów, ale też procesorów: np. AMD lub Intel. Dobrze, że Microsoft wytłumaczył zasadę działania uaktualnień. Bez tej informacji aktualizacja komputera z Windowsem faktycznie może być myląca. 

27.10.2025 20:37
