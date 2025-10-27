REKLAMA
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować

- Rozmawiamy o przyszłości, ale nie z głową w chmurach, tylko patrząc naprawdę odważnie w niebo i podejmując decyzję - powiedział premier Donald Tusk ogłaszając nową inwestycję.

Adam Bednarek
CSO Donald Tusk
Centrum Operacji Satelitarnych powstało dość spontanicznie – po debacie poświęconej rozwojowi sektora kosmicznego. W spotkaniu, które zainspirowało premiera, udział brali m.in. astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz szefowa POLSA Marta Wachowicz.

Według założeń Centrum Operacji Satelitarnych ma spiąć polskie kosmiczne projekty, a przy tym przyczynić się do zwiększenia szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski.  

- Mamy genialnych ludzi, Polska staje się liderem regionu, mamy do dyspozycji także środki, aby jak najszybciej powstało Centrum Operacji Satelitarnych, koordynujące działania i będące miejscem synergetycznym dla wszystkich umiejących wykorzystywać możliwości satelitarne — powiedział na konferencji premier Tusk.

Centrum Operacji Satelitarnych skoordynuje prace

O nowej inicjatywie mówił też rzecznik rządu. Adam Szłapka w programie Polsat News wyjaśnił, że będzie to wspólne przedsięwzięcie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), rządu i Ministerstwa Technologii i Rozwoju.

To będzie nowa instytucja, której zadaniem będzie koordynowanie prac, wszystkich związanych z kwestiami satelitarnymi. Tu chodzi o to, żeby to był po prostu lepszy przepływ informacji, lepiej skoordynowany, taka synergia tego wszystkiego, co w nowych technologiach Polska robi – tłumaczył rzecznik cytowany przez PAP.

Zdaniem Szłapki Polska ma potencjał, by wykorzystywać nowe technologie i przemysł kosmiczny do szybszego rozwoju i mogą być dźwignią dla całej gospodarki.

Kłopoty w POLSA

Ostatnio głośniej było jednak o zaprzepaszczaniu kosmicznego potencjału. Sygnaliści informowali o olbrzymich problemach w Polskiej Agencji Kosmicznej. Czy błyskawiczna reakcja rządu jest niejako próbą odpowiedzi na kryzys i sygnałem, że głosy krytyki zostały wysłuchane? Poczekamy na efekty, ale powołanie Centrum Operacji Satelitarnych po debacie wydaje się mieć związek z ostatnimi nagłośnionymi kłopotami.

Adam Bednarek
27.10.2025 11:12
Tagi: Donald TuskPolska Agencja Kosmicznapremierrząd
