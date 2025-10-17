REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Obcy istnieją, ale się nie spotkamy. Nowa hipoteza dołuje odkrywców

Nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że są… tacy jak my. Nowa hipoteza wyjaśniająca słynny paradoks Fermiego zakłada, że inteligentne cywilizacje istnieją, lecz są równie technologicznie ograniczone jak nasza. Właśnie dlatego nigdy się nie spotkamy.

Marcin Kusz
Obcy istnieją, ale są nudni jak my
REKLAMA

Od kiedy Enrico Fermi podczas lunchu w 1950 r. rzucił słynne: Gdzie Oni są?, naukowcy nie przestali się zastanawiać, dlaczego mimo miliardów gwiazd i ogromnego prawdopodobieństwa istnienia życia nie otrzymaliśmy żadnego znaku od obcej cywilizacji. To tzw. paradoks Fermiego, który wciąż pozostaje nierozwiązany.

Teraz amerykański astrofizyk Robin Corbet, związany z NASA i Uniwersytetem Maryland, proponuje odpowiedź, która jest zaskakująco przyziemna. W opublikowanej właśnie pracy przedstawia hipotezę radykalnej zwyczajności, według której obcy po prostu są do nas bardzo podobni i tak samo jak my nie mają wystarczająco zaawansowanej technologii, by kogokolwiek odnaleźć.

REKLAMA

iPhone 42 zamiast hiperprzestrzeni

Jak tłumaczy Corbet, wyobrażenie o kosmicznych imperiach, podróżach z prędkością światła czy budowie megastruktur wokół gwiazd może być bardzo błędne. Zamiast tego inne cywilizacje mogą być na podobnym etapie rozwoju co my, mając iPhone’a 42 zamiast 17, ale wciąż nie potrafiąc opuszczać układu planetarnego ani budować obiektów widocznych z odległości galaktycznych. Takie podejście znacząco różni się od popularnych teorii o kosmicznych supercywilizacjach, które zbudowałyby gigantyczne latarnie elektromagnetyczne albo zostawiły ślady swojej obecności na Ziemi. Corbet uważa, że niepotrzebnie zakładamy istnienie czegoś bardzo niezwykłego, gdy tymczasem najprostszym wyjaśnieniem jest przeciętność.

Corbet przypomina, że według Równania Drake’a, czyli matematycznego modelu oszacowującego liczbę cywilizacji zdolnych do emisji sygnałów radiowych, takich społeczeństw powinno być przynajmniej kilka. Znamy jedno: nas. Ale brak detekcji innych sygnałów może wynikać z prostego faktu, że technologia nadawcza i odbiorcza wszystkich tych cywilizacji jest zbyt ograniczona.

Zgodnie z jego hipotezą żadna z cywilizacji – ani my, ani oni – nie osiągnęła poziomu umożliwiającego kontakt międzygwiezdny. Wszyscy tkwimy w tym samym technologicznym limbo, być może już na jego granicy. Dalszy postęp nie następuje, bo jest trudny, nieopłacalny, albo zwyczajnie niepotrzebny.

Zmęczeni kosmosem?

Co gorsza, Corbet sugeruje, że zainteresowanie eksploracją kosmosu wśród obcych cywilizacji mogło już po prostu wygasnąć. Po osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju społeczeństwa mogą skupić się na swoich wewnętrznych problemach, rozrywce, wirtualnych światach, a nie na budowie rakiet czy nasłuchiwaniu sygnałów radiowych. W efekcie nikt nikogo nie szuka. A nawet jeśli ktoś czegoś szuka, to i tak nie ma wystarczającej mocy, by sięgnąć dalej niż kilka najbliższych układów gwiezdnych. Tak powstaje wielka cisza, czyli złudzenie pustki w kosmosie, która tak naprawdę jest pełna ograniczonych, samotnych cywilizacji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć hipoteza radykalnej zwyczajności brzmi niezwykle pesymistycznie, to nie oznacza ona, że nadzieja na kontakt całkiem umarła. Corbet przyznaje, że przy odpowiednio czułych radioteleskopach być może uda się wyłapać tzw. promieniowanie wyciekowe, czyli przypadkowe emisje radiowe, które cywilizacje generują mimochodem, tak jak my emitujemy sygnały telewizyjne czy telefoniczne.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
17.10.2025 06:20
Tagi: poszukiwanie życia w kosmosieUFOŻycie pozaziemskie
Najnowsze
6:10
Satelity w opałach. Głęboko w Ziemi dzieje się coś niepokojącego
Aktualizacja: 2025-10-17T06:10:00+02:00
20:55
Żegnaj Apple Dom. Za tymi rzeczami będę tęsknić
Aktualizacja: 2025-10-16T20:55:04+02:00
19:55
Realme GT 8 Pro to unikat. Nie podoba ci się wyspa, to ją zmień
Aktualizacja: 2025-10-16T19:55:50+02:00
19:37
Jaka ładowarka do MacBooka, skoro Apple nie daje? Te są tanie i szybkie
Aktualizacja: 2025-10-16T19:37:32+02:00
19:14
iPhone robi najlepsze selfie. Hejterzy narzekają, ale taka prawda
Aktualizacja: 2025-10-16T19:14:00+02:00
19:01
Tyle kosztuje system w twoim smartfonie. Nie, nie jest za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T19:01:24+02:00
18:31
Pierwszy na świecie taki monitor. Sprzedam auto i mnie stać
Aktualizacja: 2025-10-16T18:31:55+02:00
18:02
Honor zrobił robotfona. Unikalna narośl ma wielki sens
Aktualizacja: 2025-10-16T18:02:36+02:00
17:45
Rząd tworzy narodowego satelitę. Będziemy kosmicznie niepodlegli
Aktualizacja: 2025-10-16T17:45:43+02:00
17:22
Tak wygląda Galaxy S26 Ultra. Potężna wtopa producenta etui
Aktualizacja: 2025-10-16T17:22:02+02:00
16:40
Vivo V60 Lite 5G - kandydat na króla, nie dajcie się zwieść nazwie
Aktualizacja: 2025-10-16T16:40:48+02:00
16:34
Nie będzie Galaxy S26 Edge. Zabiliśmy smukłe smartfony
Aktualizacja: 2025-10-16T16:34:00+02:00
16:00
AI nabiera się na nigeryjskiego księcia. Microsoft czaruje: będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-10-16T16:00:13+02:00
15:20
Mamy Oppo Find X9 Pro. Takie zdjęcia robi nowy król fotografii
Aktualizacja: 2025-10-16T15:20:58+02:00
15:02
Laptop widzi i słyszy jak człowiek. Mocna nowość Windows 11
Aktualizacja: 2025-10-16T15:02:10+02:00
14:27
Lidl pozwoli wyjść z zakupami bez wykładania. Skaner masz w kieszeni
Aktualizacja: 2025-10-16T14:27:19+02:00
13:41
Niemieckie myśliwce z bazą w Malborku. Tym razem będą po naszej stronie
Aktualizacja: 2025-10-16T13:41:08+02:00
13:14
Dziś nie wyobrażam sobie życia bez światłowodu. Ty też nie powinieneś
Aktualizacja: 2025-10-16T13:14:43+02:00
12:55
NordVPN przecenia się o 75 proc. Jak kupować, to teraz
Aktualizacja: 2025-10-16T12:55:18+02:00
12:37
mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę
Aktualizacja: 2025-10-16T12:37:02+02:00
12:02
Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią
Aktualizacja: 2025-10-16T12:02:54+02:00
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
10:07
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera
Aktualizacja: 2025-10-16T10:07:59+02:00
9:42
Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe
Aktualizacja: 2025-10-16T09:42:50+02:00
9:13
Wyciek ze znanego sklepu z ubraniami. Już ostrzegają przed oszustwami
Aktualizacja: 2025-10-16T09:13:34+02:00
8:04
Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta
Aktualizacja: 2025-10-16T08:04:29+02:00
7:19
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-16T07:19:47+02:00
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
20:09
Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc
Aktualizacja: 2025-10-15T20:09:34+02:00
19:23
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie
Aktualizacja: 2025-10-15T19:23:18+02:00
19:04
Apple ma nowy garnek na głowę. Wyczuwam porażkę
Aktualizacja: 2025-10-15T19:04:21+02:00
18:33
Battlefield 6 - finalna recenzja. Fatalne mapy, świetna strzelanina
Aktualizacja: 2025-10-15T18:33:51+02:00
18:10
Unia bierze się za ładowarki. Zmiana, za którą podziękujesz
Aktualizacja: 2025-10-15T18:10:31+02:00
17:44
Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości
Aktualizacja: 2025-10-15T17:44:33+02:00
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA