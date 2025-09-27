#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Z kosmosu wróciła kapsuła pełna życia. To arka Noego w miniaturze

Wysłali na orbitę myszy, muchy, mikroorganizmy i rośliny, by sprawdzić, co dzieje się z nimi w warunkach nieważkości. Ich powrót przynosi pierwsze odpowiedzi i nowe pytania.

Marcin Kusz
Myszy i bakterie wróciły z kosmosu
REKLAMA

Niecodzienna kapsuła badawcza Bion-M No. 2 wylądowała po 30 dniach spędzonych na orbicie na stepach obwodu orenburskiego w Rosji. Można powiedzieć, że jej ładunek przypominał miniaturową Arkę Noego: 75 myszy, ponad 1,5 tys. much, kolonie mikroorganizmów, nasiona roślin i komórki hodowlane. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć wpływ kosmicznych warunków na żywe organizmy.

Statek wystartował z kosmodromu Bajkonur 20 sierpnia na pokładzie rakiety Sojuz-2.1b i wszedł na orbitę o wysokości około 370-380 km. Przez miesiąc pasażerowie kapsuły byli wystawieni na działanie mikrograwitacji oraz promieniowania kosmicznego, czyli dwóch najtrudniejszych warunków, jakie mogą spotkać żywe organizmy poza Ziemią.

REKLAMA

Pierwsze badania

Bezpośrednio po wylądowaniu z kapsuły wydobywał się dym – najprawdopodobniej od niewielkiego pożaru wywołanego przez upadek. Po jego ugaszeniu do kapsuły natychmiast ruszyły zespoły badawcze, które rozpoczęły wstępne badania. Jak czytamy na łamach Space.com, już w polowym namiocie medycznym naukowcy oceniali aktywność ruchową much, by wykryć ewentualne zaburzenia układu nerwowego. Myszy i inne próbki zostały zabezpieczone i przetransportowane do moskiewskiego Instytutu Problemów Biomedycznych (IBMP), który nadzoruje całość eksperymentu.

Program naukowy misji Bion-M No. 2 obejmował ponad 30 eksperymentów podzielonych na 10 sekcji tematycznych. Pierwsze z nich dotyczyły tzw. fizjologii grawitacyjnej, czyli wpływu nieważkości na zwierzęta. Badacze chcą w ten sposób opracować technologie, które w przyszłości pozwolą utrzymać zdrowie ludzi podczas długich misji kosmicznych, także tych załogowych. Kolejne sekcje skupiały się na badaniach nad mikroorganizmami, roślinami i ich społecznościami biologicznymi. To część prób odpowiedzi na jedno z największych pytań nauki: czy życie mogłoby powstać i funkcjonować poza Ziemią?

W kapsule znalazły się też eksperymenty biotechnologiczne i radiobiologiczne, badające wpływ promieniowania oraz testujące nowe metody ochrony przed nim. Te ostatnie mogą się okazać ważne przy planowaniu załogowych wypraw poza orbitę okołoziemską.

Eksperyment, który może potwierdzić teorię panspermii

Jednym z najbardziej intrygujących doświadczeń był eksperyment o nazwie Meteoryt. Jego celem było sprawdzenie, czy życie mogło przybyć na Ziemię z kosmosu. Jest to tzw. hipoteza panspermii. Zakłada ona, że mikroorganizmy mogły przetrwać podróż w meteorycie i rozpocząć życie na naszej planecie.

W kapsule umieszczono fragmenty skał bazaltowych z wbudowanymi koloniami bakterii. Miały one za zadanie przetrwać ekstremalne temperatury panujące podczas wejścia w atmosferę. Jeśli eksperyment się powiedzie, dostarczy kolejnych argumentów na rzecz tego, że życie może być zjawiskiem międzyplanetarnym, a nawet być może międzygwiezdnym.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Dzięki takim misjom jak Bion-M naukowcy zyskują dostęp do danych, które pomogą tworzyć bardziej bezpieczne systemy podtrzymywania życia i lepiej zrozumieć granice biologii poza Ziemią.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
27.09.2025 06:00
Tagi: Misje kosmiczneRosjaŻycie pozaziemskie
Najnowsze
21:29
Zrobili drona ratunkowego szybszego od karetki. Sukces polskich studentów
Aktualizacja: 2025-09-26T21:29:00+02:00
20:29
Europa w końcu wzbija się do walki o niebo. Myśliwiec bez pilota to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-26T20:29:00+02:00
19:29
Pół roku korzystałem z Teufel Real Blue NC 3. Powiem jedno: słuchawki absolutne
Aktualizacja: 2025-09-26T19:29:00+02:00
18:29
Stara miłość nie rdzewieje. Intel szuka wsparcia u Apple'a
Aktualizacja: 2025-09-26T18:29:00+02:00
17:25
Czesi rozpychają się na torach i w aplikacjach. Tak kupisz bilety na pociągi, o których zrobiło głośno
Aktualizacja: 2025-09-26T17:25:00+02:00
16:29
Koniec cierpienia norek. Ruszają prace nad zakazem
Aktualizacja: 2025-09-26T16:29:10+02:00
15:18
Polska stawia na drony z Ukrainy. MON zapowiada wielką współpracę
Aktualizacja: 2025-09-26T15:18:00+02:00
14:18
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-09-26T14:18:00+02:00
13:02
Lód ma supermoc. Naukowcy odkryli jego elastyczne sekrety
Aktualizacja: 2025-09-26T13:02:00+02:00
12:05
Stworzyli mikroreaktory, które same będą się ustawiać. Przełom
Aktualizacja: 2025-09-26T12:05:00+02:00
11:04
Japońska sonda na Wenus martwa. Śpij słodko, aniołku
Aktualizacja: 2025-09-26T11:04:00+02:00
10:46
Tajemniczy, dziwny kolos mknie przez nasz układ. Rozmiar i masa powalają
Aktualizacja: 2025-09-26T10:46:38+02:00
10:03
ChatGPT potrafi potwierdzić, że nie jest robotem. Ratuj się kto może
Aktualizacja: 2025-09-26T10:03:00+02:00
9:36
Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów
Aktualizacja: 2025-09-26T09:36:00+02:00
9:02
Nowy silnik dla myśliwców to prawdziwe cudo. Będzie poza konkurencją
Aktualizacja: 2025-09-26T09:02:00+02:00
8:35
F-35 niebawem nad Polską. Prawdziwy przełom dla naszej armii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:35:07+02:00
8:01
Wirtualny wszechświat na superkomputerze. Takiej mapy kosmosu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-26T08:01:00+02:00
7:55
Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP
Aktualizacja: 2025-09-26T07:55:54+02:00
7:29
Wkurzający element YouTube'a wywalisz jednym kliknięciem. Wreszcie
Aktualizacja: 2025-09-26T07:29:49+02:00
7:00
Twierdzą, że mają miejsce pod elektrownię jądrową. Naukowiec mówi, co może się stać
Aktualizacja: 2025-09-26T07:00:00+02:00
21:11
Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera
Aktualizacja: 2025-09-25T21:11:29+02:00
20:48
Apple zabiera głos. Mówi jak jest z rysującymi się iPhone'ami
Aktualizacja: 2025-09-25T20:48:46+02:00
20:39
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-25T20:39:02+02:00
18:43
Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-09-25T18:43:18+02:00
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA