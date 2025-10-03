#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Ślad życia okazał się oszustwem natury. Nie pozostawiają złudzeń

Fosfina na brązowym karle nie oznacza życia. To koniec złudzeń dla poszukiwaczy obcych.

Marcin Kusz
Fosfina to nie znak życia. Odkrycie burzy nadzieje naukowców
REKLAMA

Naukowcy potwierdzili obecność fosfiny, czyli cząsteczki uznawanej za możliwy znak życia, na odległym brązowym karle. Niestety jest to efekt czysto naturalnych procesów. Odkrycie stawia pod dużym znakiem zapytania jedną z najbardziej obiecujących biosygnatur.

REKLAMA

Fosfina to fałszywy trop w poszukiwaniu życia?

Fosfina to związek chemiczny, który od lat wręcz rozpala wyobraźnię specjalistów od astrobiologii. Na Ziemi jest wytwarzana głównie przez organizmy beztlenowe i dlatego uznawano ją za potencjalny sygnał obecności życia poza naszą planetą. Gdy w 2020 r. ogłoszono jej wykrycie w atmosferze Wenus, świat nauki dosłownie zadrżał.

Teraz jednak najnowsze odkrycie zespołu kierowanego przez Adama Burgassera z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przyniósł dla wielu zimny prysznic. Dzięki danym z teleskopu Jamesa Webba udało się zidentyfikować wyraźny sygnał fosfiny na brązowym karle Wolf 1130C. Jest to obiekt oddalony o 54 lata świetlne od Ziemi. Co najważniejsze, nie ma żadnych przesłanek, by jej obecność miała cokolwiek wspólnego z życiem.

Brązowy karzeł, który nie potrzebuje życia, by tworzyć fosfinę

Brązowe karły to obiekty pośrednie między planetami a gwiazdami. Są zbyt masywne, by być planetą, ale zbyt małe, by zapoczątkować reakcje jądrowe jak prawdziwe gwiazdy. Wolf 1130C to właśnie taki obiekt – chłodny, gazowy i bogaty w wodór. I jak się okazuje, oferuje idealne środowisko do tworzenia fosfiny w sposób całkowicie naturalny.

Zespół badaczy wykrył charakterystyczny haczykowaty kształt w widmie podczerwieni analizowanego obiektu. Po licznych weryfikacjach i długich tygodniach symulacji chemicznych nie mieli już wątpliwości – to fosfina. Tyle że nie pochodzi od żadnych mikroorganizmów, tylko z naturalnych reakcji zachodzących w atmosferze karła. Do tej pory istniała spora luka pomiędzy teorią, a obserwacjami. Modele chemiczne przewidywały obecność fosfiny w takich środowiskach, ale przez lata nie udało się jej wykryć. Teraz ta luka została zamknięta, ale z konsekwencjami dla całej astrobiologii.

Fosfina to za mało. Natura pokazuje nam granice uproszczeń

To odkrycie to cios dla wszystkich, którzy pokładali nadzieje w fosfinie jako jednoznacznym znaku życia. Naukowcy przyznają, że nie da się już interpretować obecności tej cząsteczki jako biosygnatury, jeśli wcześniej nie wykluczy się wszystkich możliwych źródeł niebiologicznych. Jak podkreślają specjaliści, żadna cząsteczka nie jest biosygnaturą sama z siebie. Liczy się przede wszystkim kontekst, czyli środowisko, które albo sprzyja naturalnej produkcji, albo jej zaprzecza. Na Wenus można to jeszcze w teorii sprawdzić, ale na odległych planetach i brązowych karłach, gdzie nie znamy pełnego składu atmosfery, takie wnioski są obecnie zbyt pochopne.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć odkrycie to oznacza koniec pewnych złudzeń, nie zamyka ono drzwi przed badaniami nad życiem poza Ziemią. Wręcz przeciwnie! Jest to swego rodzaju lekcja pokory i przypomnienie, jak złożona jest chemia planetarna. Modele chemiczne muszą zostać udoskonalone, a przyszłe odkrycia analizowane w znacznie szerszym kontekście. Skąd dokładnie wzięło się tyle fosfiny w obiekcie Wolf 1130C? Jakie warunki sprzyjają jej powstawaniu? Być może chodzi o skład chemiczny, a może o unikalne właściwości lokalnego środowiska. Odpowiedzi na te i inne pytania muszą teraz znaleźć specjaliści.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
03.10.2025 16:18
Tagi: biologiabrązowy karzełŻycie pozaziemskie
Najnowsze
15:28
Polska chce kupić latającego zabójcę. Nasz generał sprawdził go osobiście
Aktualizacja: 2025-10-03T15:28:41+02:00
13:52
Schłodził iPhone'a 17 Pro Max w szalony sposób. Mówi, że ulepszył telefon
Aktualizacja: 2025-10-03T13:52:40+02:00
13:01
Coś wielkiego przesunęło się wewnątrz Ziemi. Planetą aż szarpnęło
Aktualizacja: 2025-10-03T13:01:55+02:00
12:10
Dziękuję hejterom systemu kaucyjnego. Utwierdzili mnie, że ma on sens
Aktualizacja: 2025-10-03T12:10:46+02:00
12:01
Ta funkcja nie wyszła w iPhone'ach. Samsung pokaże Apple'owi, jak trzeba żyć
Aktualizacja: 2025-10-03T12:01:13+02:00
11:14
Jest nowa wersja PlayStation 5. Tańsza, ale za to gorsza
Aktualizacja: 2025-10-03T11:14:24+02:00
11:04
Polskie F-35 otrzymają potężne berło. Tę broń posiadają tylko Amerykanie
Aktualizacja: 2025-10-03T11:04:09+02:00
10:22
OpenAI jest wyceniane wyżej niż SpaceX. Elonowi zaraz pęknie żyłka
Aktualizacja: 2025-10-03T10:22:38+02:00
9:42
Kontenery na odzież jak śmietniki. Dramatyczny apel organizacji charytatywnych
Aktualizacja: 2025-10-03T09:42:34+02:00
8:13
Najgłośniejsza przeglądarka tego roku za darmo. Już nie musisz płacić
Aktualizacja: 2025-10-03T08:13:49+02:00
7:38
Zmusili Apple'a, żeby przestał wciskać kit klientom. Koniec z eko-ściemą
Aktualizacja: 2025-10-03T07:38:38+02:00
6:31
Chcą rozszyfrować mózg Einsteina. Sięgną po jego fragment
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:59+02:00
6:31
Alpy tracą lód w zastraszającym tempie. Już zniknęło 1000 lodowców
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:39+02:00
6:31
Reaktor jądrowy pobił nieosiągalną barierę. Takiego wyniku nie było
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:00+02:00
6:21
Burze i zorze jak z koszmaru. Odkryto je na samotnym, ciemnym globie
Aktualizacja: 2025-10-03T06:21:00+02:00
6:11
Kosmiczne skały czają się na Ziemię. Wystarczy drobny skręt i uderzą
Aktualizacja: 2025-10-03T06:11:00+02:00
21:39
Play kończy z siecią 3G. Oto co dostajesz w zamian
Aktualizacja: 2025-10-02T21:39:36+02:00
20:50
Vision Pro okazały się klapą. Apple szykuje okulary, które mogą być jeszcze gorsze
Aktualizacja: 2025-10-02T20:50:29+02:00
20:12
Elon Musk apeluje: zrezygnujcie z Netflixa. "Dla zdrowia waszych dzieci"
Aktualizacja: 2025-10-02T20:12:08+02:00
19:33
Nowa aplikacja OpenAI szokuje. Większe szambo niż się spodziewałam
Aktualizacja: 2025-10-02T19:33:04+02:00
19:02
AirPodsy Pro 3 są nie do naprawienia. Apple, gdzie ta twoja ekologia?
Aktualizacja: 2025-10-02T19:02:20+02:00
18:50
Najlepszy VPN na iPhone’y i iPady - sprawdzone i popularne aplikacje 2025
Aktualizacja: 2025-10-02T18:50:36+02:00
18:14
Unio, zostaw roślinnego burgera w spokoju. Serio nikogo nie krzywdzi
Aktualizacja: 2025-10-02T18:14:49+02:00
17:28
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
Aktualizacja: 2025-10-02T17:28:33+02:00
17:23
Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz
Aktualizacja: 2025-10-02T17:23:51+02:00
16:36
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-10-02T16:36:15+02:00
15:50
PKP Intercity oberwało za nowe wagony. Teraz obiecuje solidne poprawki
Aktualizacja: 2025-10-02T15:50:11+02:00
15:04
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem
Aktualizacja: 2025-10-02T15:04:21+02:00
13:48
Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek
Aktualizacja: 2025-10-02T13:48:29+02:00
12:59
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa
Aktualizacja: 2025-10-02T12:59:56+02:00
12:13
Kolejni obchodzą system kaucyjny. Coś jest nie tak z tym krajem
Aktualizacja: 2025-10-02T12:13:27+02:00
11:18
Polska odpowiedź na rosyjskie kolumny pancerne. Nie daje szans czołgom
Aktualizacja: 2025-10-02T11:18:18+02:00
10:58
Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica
Aktualizacja: 2025-10-02T10:58:02+02:00
10:23
Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut
Aktualizacja: 2025-10-02T10:23:29+02:00
9:46
Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym
Aktualizacja: 2025-10-02T09:46:12+02:00
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA