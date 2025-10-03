#B69AFF
Wenus kryje gigantyczne tunele. Zaskoczenie skalą odkrycia

Nowe badania ujawniają, że Wenus kryje gigantyczne tunele lawowe. Są one większe, niż te znane z Księżyca czy Marsa. Ich istnienie zaskakuje naukowców.

Marcin Kusz
Wenus skrywa tunele większe niż na Księżycu i Marsie
Wenus od zawsze budziła spore zainteresowanie naukowców. Wszystko przez to, że jest podobna do Ziemi pod względem rozmiaru i masy, a jednocześnie zupełnie inna w warunkach panujących na swojej powierzchni. Nowe badania sugerują, że planeta ta może również skrywać jedne z największych podziemnych tuneli w całym Układzie Słonecznym. Mowa o tzw. tunelach lawowych powstających, gdy górna warstwa płynącej lawy stygnie, a pod spodem gorąca masa wciąż się przemieszcza, pozostawiając po sobie puste kanały. Takie struktury są znane z Księżyca i z Marsa, gdzie rozważano ich wykorzystanie jako potencjalne schronienie dla przyszłych kolonii. Na Wenus nikt się ich jednak nie spodziewał.

Wenus nie powinna mieć takich pustek

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Padwie zaprezentował nowe dowody na istnienie tuneli lawowych na Wenus. Podejrzewano wcześniej, że widoczne na powierzchni planety zagłębienia mogą wskazywać na tego typu struktury, ale brakowało na to twardych danych. Teraz po raz pierwszy udało się to potwierdzić. I to w sposób, który przeczy dotychczasowym założeniom.

Na Ziemi tunele lawowe są niewielkie, ponieważ grawitacja szybko powoduje ich zawalenie. Na Księżycu i Marsie, gdzie siła grawitacji jest mniejsza, tunele mogą osiągać znacznie większe rozmiary. Logiczne więc było założenie, że Wenus, z grawitacją zbliżoną do ziemskiej, będzie miała podobne ograniczenia. Tymczasem obserwacje wskazują na coś zupełnie przeciwnego: tunele są bardzo, bardzo duże.

Ślady po lawie i tajemnice przeszłości Wenus

Naukowcy zauważają, że układ zagłębień na powierzchni Wenus pokrywa się z nachyleniem terenu, na którym się znajdują. Jest to zgodne z hipotezą, że zostały utworzone przez przepływającą lawę. Modelowanie pokazało, że mogły powstać w wyniku klasycznego procesu: zastygająca z wierzchu lawa tworzy twardą skorupę, pod którą wciąż płynie płynna magma. Gdy ta się odprowadza, to pozostaje pusty kanał.

Ekstremalne warunki panujące na Wenus (wysokie ciśnienie i temperatura przekraczająca 460°C) paradoksalnie mogą sprzyjać powstawaniu takich struktur. Gęsta atmosfera może stabilizować sklepienia tuneli, zapobiegając ich zawaleniu mimo wyższej grawitacji niż na Księżycu.

Czego jeszcze nie wiemy o Wenus?

Tunele mogą stanowić pozostałość po ogromnych erupcjach wulkanicznych, które zmieniały krajobraz planety w przeszłości. Ich obecność może dawać wskazówki dotyczące dynamiki wewnętrznej Wenus i daje nadzieję na przyszłe badania.

Przeczytaj także:

Badacze chcą, by przygotowywana przez Europejską Agencję Kosmiczną misja EnVision, zaplanowana na 2031 r., wykorzystała specjalistyczny radar Subsurface Radar Sounder (SRS) do dokładniejszego zbadania tych struktur. Może się okazać, że pod piekielną powierzchnią Wenus kryje się sieć kanałów większa niż gdziekolwiek indziej w Układzie Słonecznym.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz
03.10.2025 19:15
Tagi: budowa kosmosuWenusŻycie pozaziemskie
