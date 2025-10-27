Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy

Ładowanie...

UOKiK uznał, że niedotrzymanie deklarowanego terminu wysyłki lub dostawy narusza prawa konsumentów. Empik miał się z tego obowiązku nie wywiązywać - zamówienia były anulowane nawet wtedy, gdy towar na stronie wciąż widniał jako dostępny. Na szczęście te praktyki dobiegły końca.

REKLAMA

Empik przestaje spóźniać się z dostawami i anulować bez powodu

Kupujący na platformie Empik mogli spotkać się z hasłem "wysyłka w 24 h", które sugerowały, że produkt zostanie wysłany w ciągu doby od złożenia i zapłacenia zamówienia. W praktyce liczyło się jednak 24 godziny od momentu, gdy sklep faktycznie rozpoczął realizację zamówienia, nie od wpłaty klienta.

Bywało też, że klienci płacili za produkty, których w magazynie w ogóle nie było, a później dostawali maila o anulowaniu zamówienia. Jeśli kupowaliście na tej platformie w latach 2022 - 2024 i spotkała was anulacja, opóźnienie wysyłki lub dostawy możecie otrzymać rekompensatę.

Jak odebrać rekompensatę za anulowane lub opóźnione zamówienia w Empik?

Wszyscy uprawnieni otrzymali powiadomienie na maila (lub SMS-a) na adres powiązany z kontem w Empiku. Jeśli nie otrzymaliście takiej wiadomości, oznacza, że nie możecie liczyć na wynagrodzenie, ponieważ sprawa was nie dotyczy i żadne wasze zamówienie nie zostało anulowane lub opóźnione.

Tak wygląda wiadomość wysyłana do klientów Empika

Jakie rekompensaty platforma przygotowała dla swoich klientów? To zależy, co ich dotknęło:

klienci, którzy w 2022 - 2024 r. zrobili zakupy i ich zamówienie zostało anulowane po przyjęciu do realizacji mogą ubiegać się o 30 zł zwrotu gotówki, 40 zł kodu rabatowego na zakupy w Empik lub trzy produkty z katalogu 1500 audiobooków i e-booków;

użytkownicy, których zamówienia w latach 2022 - 2023 zostały doręczone z opóźnienie mogą odebrać 10 zł zwrotu gotówki, 15 zł kodu rabatowego lub dwa produkty z tego samego katalogu;

konsumenci, których zamówienia w latach 2022 - 2023 zostały wysłane z opóźnieniem względem deklaracji, ale doręczono na czas mogą odebrać jeden produkt cyfrowy z puli.

Jeśli nie widzicie wiadomości w głównym folderze skrzynki pocztowej, sprawdźcie Spam lub zakładkę Oferty. Tylko mając powiadomienie, można uzupełnić specjalny formularz, podając dane i wybierając rodzaj rekompensaty. Jeśli wybierzecie kod na produkt cyfrowy lub kod rabatowy rekompensata zostanie przyznana w ciągu 14 dni od złożenia formularza.

Z kolei ci, którzy wybiorą zwrot środków na podane w formularzu konto, będą musieli poczekać nawet do 21 dni od daty wysłania dokumentu. Proces zajmuje dosłownie chwilę, więc warto go wykonać.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Longfin Media / Shutterstock.com

REKLAMA

Albert Żurek 27.10.2025 17:13

Ładowanie...