Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady

Marka REDMAGIC rozpoczęła dużą wyprzedaż, która potrwa do końca października. W jej trakcie wydajne smartfony dla graczy można kupić taniej o pół tysiąca. Warte uwagi są też przecenione kontrolery USB-C, z pełnym zestawem przycisków.

Szymon Radzewicz
No i to jest niezła promocja. Bardzo wydajny – a przy okazji bardzo ładny - smartfon do gier REDMAGIC 9S Pro 5G można teraz kupić pół tysiąca taniej. Urządzenie w wariancie 12GB/256GB kosztuje w polskich sklepach z elektroniką 3499 zł, ale teraz można go zgarnąć od 2999 zł. Oszczędność jest więc całkiem znacząca, wynosi bowiem 500 zł.

Za 2999 zł dostajemy smartfon z wciąż mocarnym układem Snapdragon 8 Gen 3, który bez problemu pozwoli odpalać wszystkie najbardziej zasobożerne gry mobilne z maksymalnymi ustawieniami. Wuthering Waves? PUBG Mobile? Genshin Impact? Zenless Zone Zero? Wszystko śmiga w 60 klatkach na sekundę, a w grach takich jak War Thunder Mobile możemy korzystać z promieni ray tracing.

REDMAGIC 9S Pro 5G kusi też bardzo wydajnym akumulatorem 6500 mAh oraz dużym ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala, z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Nie nastawiajcie się tylko na rewelacyjny aparat. Ten w smartfonach do gier zawsze pełni rolę dodatku, nie najważniejszego elementu. Za to półprzezroczyste plecki robią świetne wrażenie, a brak wystającej wyspy aparatu to bardzo ciekawy wyróżnik.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
REDMAGIC 9S Pro 5G
Allegro

Pod cenowe cięcia trafiły także udane kontrolery do smartfonów REDMAGIC Shadow Blade Handle.

Shadowy to pady zaprojektowane na bogato. Mają spore spusty z efektem Halla, bumpery, a także dodatkowe przyciski na pleckach, do swobodnej konfiguracji. Do tego dochodzi xboksowy układ analogów, przycisków akcji oraz przycisków kierunkowych, doskonale znany każdemu graczowi. Zaletą tych padów jest szyna gwarantująca wysoką uniwersalność, wychodzącą poza smartfony marki REDMAGIC.

Pad REDMAGIC Shadow Blade Handle można kupić z rabatem wynoszącym okrągłe 100 zł, co daje nam 222 zł za sztukę. Wciąż sporo, za mniej da się zgarnąć kontroler Xboksa, ale wygoda wynikająca z możliwości bezpośredniego podłączenia smartfonu do takiego kontrolera USB-C na szynie jest bardzo duża. Precyzja rozgrywki zwiększa się drastycznie, spójna bryła sprawia wrażenie grania na rasowym handheldzie.

W promocji można też kupić przewodowe słuchawki REDMAGIC MagicSound Earphones. Za skromne 49 zł.

Słuchawki douszne są dostępne w dwóch wariantach przewodowych: USB-C oraz 3,5 mm. Drugi typ może początkowo dziwić, ale smartfony REDMAGIC to jedne z niewielu, w których wciąż oferuje się tradycyjne gniazdo słuchawkowe. W ten sposób producent telefonów eliminuje problem opóźnienia dźwięku po Bluetooth, które nie przeszkadza w trakcie oglądania seriali czy słuchania muzyki, ale mocno daje się we znaki podczas mobilnej rozgrywki.

Według REDMAGIC wyprzedaż potrwa do końca października lub do wyczerpania promocyjnego nakładu smartfonów oraz akcesoriów.

Szymon Radzewicz
28.10.2025 07:19
Tagi: graczenubiaSmartfon do gierSmartfony
