REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach

Policjanci nie umieli rozwiązać CAPTCH-y wygenerowanej przez system monitoringu. AI wskazała opakowanie po czipsach jako broń, a policjanci z ośmiu radiowozów bez cienia refleksji rzucili się na nastolatka z kajdankami.

Malwina Kuśmierek
Policja zaufała AI i zakłuła ucznia za paczkę czipsów
REKLAMA

Pamiętacie jak dekadę temu koncerny Big Tech rozpoczęły krucjatę przeciwko emoji broni palnej, zastępując ją ikoną pistoletu na wodę? Teraz podobna krucjata powinna zastąpić emoji paczki czipsów bronią palną.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja pomyliła opakowanie po Doritosach z pistoletem

Taki Allen, 16-letni uczeń Kenwood High School w hrabstwie Baltimore i zawodnik szkolnej drużyny futbolowej, siedział po treningu na schodach przed szkołą, jedząc czipsy i czekając na podwózkę ze strony członka rodziny. 20 minut później pod szkołę podjechała podwózka - w formie ośmiu radiowozów. Funkcjonariusze z bronią gotową do użycia podeszli do nastolatka i kazali mu położyć się na ziemi.

- Policja podjechała, osiem radiowozów, wszyscy wyszli z bronią i zaczęli krzyczeć, żebym padł na ziemię. Byłem w szoku. Myślałem: co się dzieje? - opowiadał Allen lokalnej stacji WMAR-2 News.

Po przeszukaniu okazało się, że chłopak nie miał przy sobie żadnej broni. Jedyne, co znaleziono w jego pobliżu, to puste opakowanie po Doritosach. Policjanci pokazali Allenowi zdjęcie z systemu AI, który miał rozpoznać podejrzany przedmiot - na fotografii był trzymający w rękach paczkę czipsów nastolatek, a jeden z jego palców był wyciągnięty w taki sposób, że algorytm uznał ten gest za zagrożenie.

To była po prostu paczka Doritosów. Trzymałem ją obiema rękami, jeden palec był wyprostowany, a oni powiedzieli, że wyglądało to jak broń

System detekcji broni oparty na sztucznej inteligencji został wdrożony we wszystkich szkołach średnich hrabstwa Baltimore w zeszłym roku. W teorii miał działać szybko i precyzyjnie - kamery szkolne wykrywają podejrzane obiekty, AI analizuje materiał i natychmiast alarmuje personel szkoły oraz lokalne służby.

Dyrektor Kenwood High School, Kate Smith, w oficjalnym liście do rodziców i nauczycieli wyjaśniła, że rzeczywiście, to AI jako pierwsza wysłała alarm do pracowników szkoły. Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Szkół po obejrzeniu fragmentu nagrania oznaczonego przez AI - przedstawiającego 16-latka ze zgniecioną paczką po Doritosach - uznał incydent za fałszywy alarm. Kate Smith poinformowała o fałszywym alarmie przydzielonego szkole funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa, który z kolei skontaktował się z policją, by poinformować o incydencie.

A policja na podstawie przekazanych jej informacji zdecydowała o wysłaniu ośmiu radiowozów.

Sprawa wywołała lawinę komentarzy wśród lokalnej społeczności i internautów, którzy zgodnie wzywają szkoły i policję do zmiany procedur. Rzecznik policji hrabstwa Baltimore stwierdził, że funkcjonariusze "zareagowali proporcjonalnie do informacji, jakie otrzymali". Tymczasem szkoła przyznaje, że choć alarm został anulowany po przeanalizowaniu przez zespół ds. bezpieczeństwa, to dyrektor i tak powiadomiła oficera szkolnego, który wezwał patrol.

Nie uważam, żeby paczka czipsów kiedykolwiek mogła zostać pomylona z bronią. Po tej sytuacji nie wychodzę już po treningu na zewnątrz. Czuję się zbyt niepewnie. Wolę poczekać na rodziców w środku

Ojciec chłopaka, Lamont Davis, nie kryje oburzenia: "Nikt nie chce, żeby coś takiego spotkało jego dziecko. Nikt".

System wykorzystywany przez szkołę dostarcza firma Omnilert, która na swojej stronie reklamuje się jako "lider w dziedzinie wykrywania broni przy użyciu sztucznej inteligencji". W oświadczeniu dla mediów firma stwierdziła, że ich system "działał zgodnie z założeniem", a wykrycie obiektu przypominającego broń oraz jego przekazanie do weryfikacji „odbyło się w ciągu sekund”.

Superintendentka szkół publicznych hrabstwa Baltimore, dr Myriam Rogers, podkreśliła, że "system zadziałał tak, jak powinien", ale zapowiedziała również przegląd procedur powiadamiania służb mundurowych.

Dyrektor szkoły Kate Smith wystosowała do rodziców list, w którym zapewnia, że "wiemy, jak stresujące było to dla ucznia i dla innych świadków zdarzenia" oraz, że "bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły pozostaje naszym najwyższym priorytetem".

Problem w tym, że - jak zauważa sam Allen - dyrektorka przyszła z nim porozmawiać dopiero trzy dni po incydencie. "To pokazuje, że chyba nie chodziło o szczere przeprosiny, tylko o reakcję pod naciskiem przełożonych" - skwitował.

Sztuczna inteligencja, która miała być bezstronnym strażnikiem bezpieczeństwa, po raz kolejny okazuje się zawodzić tam, gdzie nie ma miejsca na błędy. Nawet jeśli intencje były dobre, to konsekwencje są jawnym marnotrawstwem środków publicznych i nerwów niewinnego nastolatka. W dobie rosnącej obecności AI w szkołach, urzędach i służbach publicznych, pytanie nie brzmi już czy technologia zawiedzie, ale kiedy - i z jakim skutkiem.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
27.10.2025 09:22
Tagi: policjaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
5:45
ChatGPT Atlas mnie rozczarował. Przeglądarka musi się poprawić
Aktualizacja: 2025-10-27T05:45:00+01:00
18:30
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu
Aktualizacja: 2025-10-26T18:30:00+01:00
17:30
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa
Aktualizacja: 2025-10-26T17:30:00+01:00
17:00
A co, jeśli dobrze już było? Lekką ręką łatwo zaprzepaścić sukces
Aktualizacja: 2025-10-26T17:00:00+01:00
16:40
Lotnisko traci miliony, ale przyleciał znany aktor. Najdziwniejsza obrona, jaką słyszałem
Aktualizacja: 2025-10-26T16:40:00+01:00
16:30
Niech żyje zmiana czasu. Byłem przeciwnikiem, jestem żarliwym obrońcą
Aktualizacja: 2025-10-26T16:30:00+01:00
16:20
Będziemy produkowali wojskowe drony FPV w hurtowych ilościach. "Tanie i zabójczo skuteczne"
Aktualizacja: 2025-10-26T16:20:00+01:00
16:10
Budujemy cybertarczę dla elektrowni jądrowej. Gra o najwyższą stawkę
Aktualizacja: 2025-10-26T16:10:00+01:00
16:00
Tuż obok nas odkryto super-Ziemię. Idealny cel do poszukiwania życia
Aktualizacja: 2025-10-26T16:00:00+01:00
15:40
Światowa premiera szalonych G1 Spirit Cu. Trudno przejść obojętnie
Aktualizacja: 2025-10-26T15:40:00+01:00
15:15
Loewe Stellar na warszawskiej premierze. Made in Germany
Aktualizacja: 2025-10-26T15:15:00+01:00
14:45
Dowód, że rozmiar nie jest taki ważny. Przynajmniej w muzyce
Aktualizacja: 2025-10-26T14:45:30+01:00
13:45
Jak działa głośnik wstęgowy? Przekonałem się, że to nie żart
Aktualizacja: 2025-10-26T13:45:00+01:00
12:55
Budowali ten wzmacniacz 5 lat. Na opad szczęki wystarczyło mi 5 minut
Aktualizacja: 2025-10-26T12:55:10+01:00
10:05
Winyle przeżywają drugą młodość. Giełda na AVS to niezbity dowód
Aktualizacja: 2025-10-26T10:05:00+01:00
9:05
Posłuchajcie Magico S2. Laserowy wibrometr mierzy poziom wibracji paneli obudowy
Aktualizacja: 2025-10-26T09:05:00+01:00
7:55
Tajemnica Betelgezy rozwiązana. Cóż za zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-10-26T07:55:00+01:00
7:44
Roboty dostają ludzkie dłonie. Toż to inżynieryjny koszmar
Aktualizacja: 2025-10-26T07:44:00+01:00
7:33
Messenger od Facebooka. Jak utworzyć grupę na komunikatorze?
Aktualizacja: 2025-10-26T07:33:00+01:00
7:22
Robot Elona Muska będzie wycinał wyrostki. Ratuj się, kto może
Aktualizacja: 2025-10-26T07:22:00+01:00
7:12
Sprawdziłem, co kradnie prąd w moim domu. Wyszło, że ja
Aktualizacja: 2025-10-26T07:12:00+01:00
7:02
Chcemy atomu nawet pod domem. Nie ma protestów, jest poparcie
Aktualizacja: 2025-10-26T07:02:00+01:00
19:00
Lorenzo Audio Labs w Warszawie. Głośniki bezlitośnie demaskują jakość nagrań
Aktualizacja: 2025-10-25T19:00:00+02:00
18:00
Czy głośniki elektrostatyczne są czegoś warte? Te z Polski zdecydowanie tak
Aktualizacja: 2025-10-25T18:00:00+02:00
17:15
Kometa 3I/ATLAS dziwnie się zachowuje. Loeb mógł mieć rację
Aktualizacja: 2025-10-25T17:15:00+02:00
17:00
mObywatel z potężną nowością. Jego mózgiem będzie polski chatbot
Aktualizacja: 2025-10-25T17:00:00+02:00
16:45
AfD szpieguje na rzecz Rosji? Zbierają dane o infrastrukturze krytycznej Niemiec
Aktualizacja: 2025-10-25T16:45:00+02:00
16:30
Rosja podpisuje konwencję ONZ. Że niby koniec szpiegowania obywateli
Aktualizacja: 2025-10-25T16:30:00+02:00
16:15
Nuklearny B-52H nad Karaibami. Potężna demonstracja sił powietrznych USA
Aktualizacja: 2025-10-25T16:15:00+02:00
16:00
Estonia kopiuje Polskę, a kiedyś się śmiali. Przecieramy szlaki z modelem zbrojeń
Aktualizacja: 2025-10-25T16:00:00+02:00
15:30
System audio Divin Noblesse. Okrągły milion złotych w sali Barcelona
Aktualizacja: 2025-10-25T15:30:00+02:00
14:45
Kroma Maribel debiutuje sztandarowe głośniki na Audio Video Show. Kosztują tyle, co warszawskie mieszkanie
Aktualizacja: 2025-10-25T14:45:00+02:00
14:00
Kolumny za 4 miliony złotych. W nich technologia z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-10-25T14:00:40+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA