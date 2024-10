Komputer zamiast detektywa. Tak policja zamierza rozwiązywać śledztwa sprzed lat

Zaangażowanie sztucznej inteligencji w badanie spraw ma być pokłosiem trudnej sytuacji brytyjskiej policji, w której co raz mniej funkcjonariuszy pracuje nad rozwiązaniem zagadkowych morderstw sprzed lat. Jedną z takich spraw jest morderstwo 32-letniego Ateka Hussaina z 1994 roku. Wracając z pracy mężczyzna został dźgnięty nożem w serce przez nieznanych sprawców. Mimo to przed śmiercią udało mu się dotrzeć do domu i powiedzieć rodzinie, że jego napastnicy byli Azjatami. Jednak tu urywa się trop. Policjanci liczą, że Soze pomoże rozwiązać te i inne zagadki kryminalne.