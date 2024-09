Ksiądz GPT nadchodzi. Poznańska parafia stworzyła... nano kaplicę

W końcu skoro można o każdej porze zrobić zakupy w sklepie bez kasjerów, to dlaczego by nie stworzyć miejsca, w którym można byłoby przez całą dobę pomodlić się lub wyjaśnić religijne wątpliwości – pomyślał proboszcz. Tyle że nie z prawdziwym duchownym, a właśnie sztuczną inteligencją. Do kapliczki, podobnie jak do sklepów Żabka Nano, wchodzi się przy pomocy aplikacji. Należy podać dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i mailowy adres.