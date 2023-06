Sztuczna inteligencja poprowadziła nabożeństwo. Witamy w XXI wieku

Przykładowo poprosiłem ChatGPT o przygotowanie kazania na podstawie czytań, które pojawiają się 12 czerwca w liturgii rzymsko-katolickiej. Chatbot prawidłowo zidentyfikował fragment poświęcony ośmiu błogosławieństwom i obudował go własną interpretacją. Można mu zarzucić to samo, o czym mówili uczestnicy nabożeństwa luterańskiego - mamy tu do czynienia z bardzo ogólnym, by nie rzec prymitywnym odniesieniem do perykopy ewangelicznej. Krytycy instytucjonalnych form religii zapewne będą ironizować, że poziom homiletyki zaprezentowany przez sztuczną inteligencję nie odbiega zbytnio od przeciętnego kazania głoszonego w kościele. Nawet jeśli mają częściowo rację, to jest to dość daleko idące uogólnienie.