Ksiądz zamontował fotowoltaikę i pompę ciepła. Mówi, co trzeba zrobić, żeby się opłacało

Pewnym problemem technicznym okazało się zbyt małe przyłącze energetyczne do kościoła. To było tylko 17 kW, a my potrzebowaliśmy dla naszej instalacji fotowoltaicznej przyłącza o mocy 40 kW. Wystąpiliśmy więc z wnioskiem do Tauronu o zwiększenie mocy przyłącza i uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź, ale termin realizacji nowego przyłącza wyznaczono na sierpień 2023 r.