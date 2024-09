W internecie zatruto dane. Naukowcy muszą teraz zamknąć projekt

Dziedzina, którą znam jako „przetwarzanie języka naturalnego”, jest obecnie trudna do znalezienia. Wszystko jest pożerane przez generatywną sztuczną inteligencję. Inne techniki nadal istnieją, ale generatywna sztuczna inteligencja zasysa całe powietrze w pomieszczeniu i dostaje wszystkie pieniądze. Rzadko można zobaczyć badania NLP, które nie są zależne od zamkniętych danych kontrolowanych przez OpenAI i Google, dwóch firm, którymi już gardzę. [...] Jeśli ktoś zbiera cały tekst z twoich książek, artykułów, stron internetowych lub publicznych postów, to najprawdopodobniej tworzy maszynę do plagiatowania, która będzie twierdzić, że twoje słowa są jej własnymi. Nie chcę więc pracować nad niczym, co można by pomylić z generatywną sztuczną inteligencją lub co mogłoby przynieść korzyści generatywnej sztucznej inteligencji.