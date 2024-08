Jaka przyszłość czeka Wikipedię w dobie zalewu AI? Spytałem o to szefową technologii Wikipedii

Lift Wing jest dostępny jako wolne oprogramowanie na licencji GNU General Public License, co oznacza, że każdy może pobrać jego kod źródłowy, zmodyfikować go i używać do własnych celów bez opłat licencyjnych. Dla niektórych specjalistów może okazać się to bardzo pomocne, bo tak jak Wikimedia chce zapewnić jak najwięcej narzędzi swoim twórcom, tak ma finansowo ograniczone zasoby. - Nie mamy zbyt wielu procesorów. Bardzo dbamy o to, by cokolwiek co wdrażamy od razu było opłacalne finansowo. Nie skupujemy więc masowo układów graficznych, co wymusza oczywiście ostrożne planowanie testowania i wdrażania poszczególnych modeli SI – przyznaje CTO.