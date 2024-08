Szachy są nudne. Ten robot Google'a jest (prawie) mistrzem ping-ponga

Strategiczne gry planszowe, pokroju szachów czy go, to od wielu lat ulubieńcy naukowców zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji. Choć tego typu systemy komputerowe są imponujące, to nietrudno się domyślić, że największą radością naukowców są roboty potrafiące grać w gry i uprawiać dyscypliny sportowe wymagające fizycznego ruchu. Bowiem możliwość odtworzenia ludzkiego zachowania w tej i innych poddziedzinach robotyki to święty Graal wszystkich inżynierów



Badacze Google DeepMind, jednostki badawczej która kilka lat temu opracowała AlphaZero, również interesują się rozwojem maszyn zdolnych pokonać człowieka nie tylko na płaskiej planszy. Efektem tego jest całkiem zręczna maszyna, która zgrabnie radzi sobie w ping-ponga.