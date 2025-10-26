  1. SPIDER'S WEB
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa

Na Audio Video Show 2025 w warszawskim PGE Narodowym można było doświadczyć czegoś niezwykłego: stanięcia twarzą w twarz z absolutnym szczytem inżynierii audiofila.

Maciej Gajewski
Stenheim Reference Ultime Two

W sali 130 Stadionu Narodowego szwajcarskie kolumny Stenheim Reference Ultime Two zdominowały wyobraźnię każdego, kto znalazł się w zasięgu ich dźwięku. Te kolumny wykonane w całości z aluminium i ważące ponad 230 kilogra... czekaj, może należy się cofnąć i wyjaśnić, dlaczego w ogóle warto się nimi zainteresować. Bo naprawdę, to nie tylko sprzęt. To raczej wyznanie wiary w moc inżynierii i precyzji, czego można doświadczyć na Audio Video Show.

Szwajcarscy Inżynierowie znowu zrobili to, co potrafią najlepiej

Stenheim Reference Ultime Two

Stenheim to młoda marka - ta domowa forteca szwajcarskiego hi-endu liczy sobie zaledwie czternaście lat. Firma pochodzi z alpejskiego kantonu Valais. Pięcioro założycieli - Jean-Loup Afresne, Antoine Petroff, Maxime Perrin, Sébastien Benz i David Jilli - to wszyscy inżynierowie, którzy wcześniej pracowali razem dla jednej z największych firm audio na świecie.

Pierwsze produkty Stenheima - seria Alumine - były kompaktowymi kolumnami o całkowicie aluminiowych obudowach, które szybko zyskały renomę wśród osób, które rozumieją, że opłata za tuning sprzętu audio to naprawdę najlepszy sposób na zmarnowanie pieniędzy. W 2013 r. założyciele wycofali się z interesu, a stery przejął Jean-Pascal Panchard - kolejna legend walki o najlepszy dźwięk, również ze szwajcarskiego hi-endu.

Stenheim Reference Ultime Two

Dziś Stenheim to marka, która mówi równocześnie dwie rzeczy każdemu, kto słucha jej produktów: matematyka nie kłamie i ale czujesz to w duszy?.

Reference Ultime Two nie rozumieją znaczenia kompromisu

Tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii. Stenheim Reference Ultime Two to kolumny, które powstały z konkretnego powodu: producenci zdali sobie sprawę, że ich sztandarowe Reference Ultime to bestie godne tylko największych sal koncertowych i kont bankowych oligarchów.

Nie wystarczyło im jednak odwagi do zbyt dużych kompromisów - Stenheim bowiem uważa, że każdy decybel to sacrum, które powinno być uczczone godnie. Kolumny wykorzystują pełny design d'Appolito - architekturę symetryczną, która sprawia, że dźwięk rozprzestrzenia się równomiernie na boki. Wewnątrz znajdziemy parę zmotoryzowanych 12-calowych wooferów, parę 6,5-calowych mid-range'ów i jeden 25-milimetrowy tweeter. Razem tworzą system, który pokrywa pasmo od zaledwie 25 Hz do imponujących 35 kHz. Dla kontekstu: ludzkie ucho słyszy normalnie do około 20 kHz.

Stenheim Reference Ultime Two

W stosunku do gigantycznych, siedmionapędzanych Reference Ultime Three czy Five omawiane Ultime Two to rodzina najmłodsza, ale bynajmniej nie niewinna. Projektanci Stenheim twierdzą, że zachowali dokładnie wszystko, co czyni kolumny Stenheim znanymi w audiofilskich kręgach: zezwolenie na pełny spektrum dźwięku, naturalność do bólu, precyzję, która robi wrażenie nawet na dziennikarzach piszących o elektronice.

Obudowa, czyli sztuka ze stopów

Każda kolumna waży około 231 kilogramów. Całość wykonana jest z frezowanego aluminium - grubego na tyle, by utworzyć sześć niezależnych wewnętrznych komór. Każdy przetwornik ma swoją komorę izolowaną od pozostałych. Interferencje między przetwornikami to fałszywy dźwięk.

Stenheim Reference Ultime Two

Z tyłu znajdują się pary portów wylotowych, które - i tutaj Stenheim znowu wykazuje się inteligencją - zostały zaprojektowane jako laminarny przepływ. W prostszych słowach: zamiast tradycyjnego portu reflexowego, który często wyje przy graniu basów Stenheim używa portów laminarnego przepływu, które zmniejszają turbulencję i dzięki temu bas jest czysty, precyzyjny, dynamiczny.

Ale kolumny to tylko połowa zabawy. Na Audio Video Show 2025 Stenheim Reference Ultime Two prezentowały się w towarzystwie elektroniki, która byłaby godna królewskich sal. Przedwzmacniacz VTL TL-7.5 Series III Reference - to urządzenie, które od dwóch dekad trzyma koronę wśród przedwzmacniaczy tubowych. Monobloki Siegfried Series 2 dostarczały wzmocnienia z typową dla VTL elegancją.

Stenheim Reference Ultime Two

Jeśli chodzi o źródła to prezentacja zawierała również dwa kawałki sprzętu, które robią wrażenie nawet na tych, którzy znają się na rzeczy. Magnetofon szpulowy Sony APR-5003 pochodzący z lat 1985-1989 to jedno z tych urządzeń, które definiowały standard dla archiwalnego dźwięku analogowego. To nie jest gadget do słuchania muzyki z Spotify. To jest maszyna, która sprawia, że jeśli chcesz słuchać muzyki w całym jej spektrum to będziesz potrzebować... no cóż, kolumn takich jak Stenheim Reference Ultime Two. Drugą częścią równania była elektronika dCS Vivaldi APEX - jeden z najdroższych i najlepszych przetworników cyfrowo-analogowych na świecie.

Stenheim to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

26.10.2025 17:30
