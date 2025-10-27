REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną

Polska będzie sama produkować najbardziej zaawansowaną broń na świecie. Szybką, niewidzialną i z algorytmami SI na pokładzie. Zrobimy to wspólnie z firmą Anduril, która jest cudownym dzieckiem wśród najmłodszych amerykańskich firm zbrojeniowych.

Bogdan Stech
Polska będzie sama produkować najbardziej zaawansowaną broń na świecie. Szybką, niewidzialną i z algorytmami SI na pokładzie. Zrobimy to wspólnie z firmą Anduril, która jest cudownym dzieckiem wśród najmłodszych amerykańskich firm zbrojeniowych.
REKLAMA

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) i amerykańska Anduril Industries podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Efektem ma być wspólne opracowywanie i produkcja autonomicznych systemów powietrznych dla Sił Zbrojnych RP w tym polskiej wersji pocisku manewrującego Barracuda‑500M.

Na mocy porozumienia, PGZ i Anduril wspólnie opracują i wyprodukują polską wersję platformy Barracuda, w którą zaangażowane będą przedsiębiorstwa wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

REKLAMA

Nawiązane dziś partnerstwo wzmocni polski przemysł obronny, rozbuduje krajowe kompetencje w zakresie AI i stworzy wysoko wykwalifikowane miejsca pracy Porozumienie stanowi ważny krok w kierunku rozbudowy zdolności do produkcji niskokosztowych pocisków manewrujących w Polsce - podała w komunikacie Polska Grupa Zbrojeniowa.

Wysoce inteligentna broń

Barracuda to wyjątkowa i całkowicie nowa broń, zaprezentowana rok temu (sama firma Anduril Industries powstała w 2018 r.) . Barracuda AAV (Autonomous Air Vehicles) to właściwie cała rodzina latających autonomicznych pojazdów odrzutowych, które można zrozumieć jako połączenie drona i pocisku manewrującego. W skład serii wchodzą trzy podstawowe modele: Barracuda-100, Barracuda-250 i Barracuda-500, które różnią się zasięgiem, ładunkiem i wielkością.

Największy z nich, Barracuda-500, ma zasięg przekraczający 500 mil morskich (około 900 km) i może przenosić ponad 45 kg ładunku bojowego. Przyznać trzeba niestety, że nie jest to powalająca masa, ale jest nadzieja, że w przyszłości zostanie powiększona.

Barracuda-500

Prędkość pocisku przekracza 450 km/h, a napędza go odrzutowy silnik przepływowy. To jednak nie wszystko. Pocisk może wykonywać gwałtowne manewry i wytrzymuje przeciążenia sięgające 5 g. Oznacza to, że pocisk może unikać obrony przeciwlotniczej i wystrzelonych w jego stronę rakiet.

Pociski Barracuda mogą być wystrzeliwane z ziemi, ze specjalnych kontenerów umieszczonych na systemach HIMARS czy Homar-K, oraz z wody i z powietrza.

Siłą napędową Barracudy są niewidzialność (właściwości stealth) i algorytmy. Anduril Industries podkreśla przy tym, że jest to broń "wysoce inteligentna". To nie jest jednorazowa zabawka, to prawdziwy system bojowy, który może prowadzić misje rozpoznawcze, uderzeniowe oraz działać w roju takich samych pocisków lub z innymi jednostkami. Jest to przy tym broń łatwa do modernizacji.

Więcej na Spider's Web:

Szybko i tanio

Anduril Industries budując Barracudę wziął pod uwagę jeszcze jedną ważną sprawę. To coś, co wielu z nas może umykać. Chodzi o czas budowy zaawansowanych broni oraz stopień ich komplikacji. Przykładem może być cykl produkcyjny SM-6, amerykańskiego przeciwlotniczego pocisku rakietowego woda-powietrze następnej generacji o przedłużonym zasięgu. Produkcja rakiet nośnych Mk 72 i silnika głównego Mk 104 do pocisków SM-6 trwa 33 miesiące, a cykl produkcyjny systemu naprowadzania wynosi obecnie 36 miesięcy.

Anduril postanowił to zmienić. Firma twierdzi, że produkcja jednego pocisku Barracuda zajmuje o 50 proc. mniej czasu, wymaga o 95 proc. mniej narzędzi i o 50 proc. mniej części niż konkurencyjne rozwiązania dostępne obecnie na rynku. Rodzina pocisków AAV Barracuda ma być w związku z tym średnio o 30 proc. tańsza niż podobne pociski.

Barracuda została zaprojektowana z myślą o prostocie produkcji, zarówno pod względem oprzyrządowania, jak i umiejętności. Rodzina samolotów Barracuda wymaga zaledwie dziesięciu lub mniej narzędzi do montażu, co pozwala na szybkie uruchomienie zarówno nowych, jak i istniejących linii produkcyjnych w celu produkcji na ogromną skalę - zachwala producent w komunikacie prasowym.

Prostota procesu projektowania i produkcji Barracudy ma mieć dodatkową zaletę: Barracudę może produkować szeroka kadra pracowników z branży motoryzacyjnej i elektroniki użytkowej. Krótko mówiąc, pocisk ten mogą produkować ludzie, którzy do tej pory produkowali telewizory czy samochody. Ma to pomóc przeciążonej, wysoce wyspecjalizowanej kadrze produkcyjnej specjalizującej się w sektorze obronnym.

Czekamy na umowę

Podpisany dzisiaj dokument to jeszcze nie umowa, a tylko wstępne porozumienie. Działania w zakresie wspólnego rozwoju systemów Barracuda będą wymagały zgody rządów USA i Polski. Pierwszy krok w stronę umowy został jednak właśnie zrobiony.

REKLAMA

Nowe partnerstwo ma wymiar strategiczny wykraczający poza granice Polski. Rozwój sprzętu, w który zaangażują się obie firmy, ma wzmocnić bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO. Możliwość szybkiej i masowej produkcji pocisków o zasięgu ponad 900 km, które mogą być konfigurowane z różnymi ładunkami znacząco zwiększa elastyczność i siłę uderzeniową polskich sił zbrojnych.

REKLAMA
Bogdan Stech
27.10.2025 18:50
Tagi: BrońPolska Grupa ZbrojeniowaWojsko
Najnowsze
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
9:22
Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach
Aktualizacja: 2025-10-27T09:22:40+01:00
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
5:45
ChatGPT Atlas mnie rozczarował. Przeglądarka musi się poprawić
Aktualizacja: 2025-10-27T05:45:00+01:00
18:30
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu
Aktualizacja: 2025-10-26T18:30:00+01:00
17:30
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa
Aktualizacja: 2025-10-26T17:30:00+01:00
17:00
A co, jeśli dobrze już było? Lekką ręką łatwo zaprzepaścić sukces
Aktualizacja: 2025-10-26T17:00:00+01:00
16:40
Lotnisko traci miliony, ale przyleciał znany aktor. Najdziwniejsza obrona, jaką słyszałem
Aktualizacja: 2025-10-26T16:40:00+01:00
16:30
Niech żyje zmiana czasu. Byłem przeciwnikiem, jestem żarliwym obrońcą
Aktualizacja: 2025-10-26T16:30:00+01:00
16:20
Będziemy produkowali wojskowe drony FPV w hurtowych ilościach. "Tanie i zabójczo skuteczne"
Aktualizacja: 2025-10-26T16:20:00+01:00
16:10
Budujemy cybertarczę dla elektrowni jądrowej. Gra o najwyższą stawkę
Aktualizacja: 2025-10-26T16:10:00+01:00
16:00
Tuż obok nas odkryto super-Ziemię. Idealny cel do poszukiwania życia
Aktualizacja: 2025-10-26T16:00:00+01:00
15:40
Światowa premiera szalonych G1 Spirit Cu. Trudno przejść obojętnie
Aktualizacja: 2025-10-26T15:40:00+01:00
15:15
Loewe Stellar na warszawskiej premierze. Made in Germany
Aktualizacja: 2025-10-26T15:15:00+01:00
14:45
Dowód, że rozmiar nie jest taki ważny. Przynajmniej w muzyce
Aktualizacja: 2025-10-26T14:45:30+01:00
13:45
Jak działa głośnik wstęgowy? Przekonałem się, że to nie żart
Aktualizacja: 2025-10-26T13:45:00+01:00
12:55
Budowali ten wzmacniacz 5 lat. Na opad szczęki wystarczyło mi 5 minut
Aktualizacja: 2025-10-26T12:55:10+01:00
10:05
Winyle przeżywają drugą młodość. Giełda na AVS to niezbity dowód
Aktualizacja: 2025-10-26T10:05:00+01:00
9:05
Posłuchajcie Magico S2. Laserowy wibrometr mierzy poziom wibracji paneli obudowy
Aktualizacja: 2025-10-26T09:05:00+01:00
7:55
Tajemnica Betelgezy rozwiązana. Cóż za zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-10-26T07:55:00+01:00
7:44
Roboty dostają ludzkie dłonie. Toż to inżynieryjny koszmar
Aktualizacja: 2025-10-26T07:44:00+01:00
7:33
Messenger od Facebooka. Jak utworzyć grupę na komunikatorze?
Aktualizacja: 2025-10-26T07:33:00+01:00
7:22
Robot Elona Muska będzie wycinał wyrostki. Ratuj się, kto może
Aktualizacja: 2025-10-26T07:22:00+01:00
7:12
Sprawdziłem, co kradnie prąd w moim domu. Wyszło, że ja
Aktualizacja: 2025-10-26T07:12:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA