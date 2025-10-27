Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać

Ładowanie...

Pamiętacie te wszystkie tłumaczenia, że iOS potrzebuje mniej pamięci niż Android i z tego powodu jeszcze do niedawna Apple implementował w swoich telefonach 6 GB pamięci operacyjnej. Wszystko zmieniło się z serią 17 Pro, która po raz pierwszy wprowadziła aż 12 GB RAM. Nie wszystkie tegoroczne modele mogą pochwalić się taką wartością i aby się to zmieniło, jeszcze chwilę poczekamy.

iPhone 18 jednym z ostatnich smartfonów Apple’a z 8 GB RAM

U konkurencji 12 GB RAM to standard już od dawna. Już S20 Ultra z 2020 roku oferował tyle w podstawowym wariancie. Od tego czasu kolejne Samsungi – S25, S25+ czy S25 Ultra – nie schodzą poniżej tego poziomu.

Co robił Apple? W iPhone 13 z 2021 r. dawał 4 GB, a potem aż do modeli 14 Pro i 15 - tylko 6 GB. Dopiero iPhone’y 15 Pro, 16 i 16 Pro miały 8 GB, a prawdziwy skok do 12 GB pojawił się dopiero w 17 Pro i iPhone Air. Zwykły model wciąż jednak tkwi przy 8 GB.

Dla większości użytkowników jest to dziś wystarczająca wartość, no ale telefony Apple’a kupuje się na długie lata. Z czasem ta wartość może przestawać wystarczać, szczególnie gdy system operacyjny iOS za kilka lat będzie znacznie bardziej zaawansowany i zasobożerny oraz otrzyma nowe funkcje wymagające dodatkowego nakładu pamięci. W perspektywie kilku lat dodatkowa pamięć zawsze jest przydatna - lepiej jej mieć więcej, niż mniej.

Natomiast tegoroczny podstawowy iPhone 17 powinien być ostatnim smartfonem Apple’a z 8 GB pamięci operacyjnej. Z nowych doniesień wynika, że kolejny iPhone 18 otrzyma już 12 GB - tak samo, jak 17 Pro (Max). Apple, jak zwykle, najpierw zwiększa ilość pamięci w droższych modelach, a dopiero potem wprowadza zmiany szerzej.

Tym sposobem zwykły iPhone 17 może być jednym z ostatnich smartfonów Apple’a z 8 GB RAM. Nadchodzący tani iPhone 17e spodziewany na wiosnę 2026 r. wciąż powinien wspierać tylko 8 GB.

Tylko jest problem - iPhone 18 nie zostanie pokazany w następnym roku

Android już teraz w podstawowych sztandarowych modelach oferuje 12 GB RAM, a iPhone 18 zostanie wprowadzony na rynek dopiero za ok. 1,5 roku. Na wrześniowej przyszłorocznej premierze Apple pokaże iPhone 18 Pro (Max) oraz składanego iPhone Fold 1. generacji, ale pominie bardziej przystępne cenowo modele. Zwykłego iPhone’a 18 spodziewamy się dopiero na początku 2027 r., tuż obok iPhone 18e.

Albert Żurek 27.10.2025 21:01

