REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać

Wygląda na to, że Apple całkowicie zrezygnuje z 8 GB pamięci operacyjnej w swoich sprzętach. Producent znany z genialnej optymalizacji i mniejszego zapotrzebowania na RAM wreszcie dogonił konkurencję z Androidem.

Albert Żurek
xiaomi 17
REKLAMA

Pamiętacie te wszystkie tłumaczenia, że iOS potrzebuje mniej pamięci niż Android i z tego powodu jeszcze do niedawna Apple implementował w swoich telefonach 6 GB pamięci operacyjnej. Wszystko zmieniło się z serią 17 Pro, która po raz pierwszy wprowadziła aż 12 GB RAM. Nie wszystkie tegoroczne modele mogą pochwalić się taką wartością i aby się to zmieniło, jeszcze chwilę poczekamy.

REKLAMA

iPhone 18 jednym z ostatnich smartfonów Apple’a z 8 GB RAM

U konkurencji 12 GB RAM to standard już od dawna. Już S20 Ultra z 2020 roku  oferował tyle w podstawowym wariancie. Od tego czasu kolejne Samsungi – S25, S25+ czy S25 Ultra – nie schodzą poniżej tego poziomu.

Co robił Apple? W iPhone 13 z 2021 r. dawał 4 GB, a potem aż do modeli 14 Pro i 15 - tylko 6 GB. Dopiero iPhone’y 15 Pro, 16 i 16 Pro miały 8 GB, a prawdziwy skok do 12 GB pojawił się dopiero w 17 Pro i iPhone Air. Zwykły model wciąż jednak tkwi przy 8 GB.

Dla większości użytkowników jest to dziś wystarczająca wartość, no ale telefony Apple’a kupuje się na długie lata. Z czasem ta wartość może przestawać wystarczać, szczególnie gdy system operacyjny iOS za kilka lat będzie znacznie bardziej zaawansowany i zasobożerny oraz otrzyma nowe funkcje wymagające dodatkowego nakładu pamięci. W perspektywie kilku lat dodatkowa pamięć zawsze jest przydatna - lepiej jej mieć więcej, niż mniej.

Natomiast tegoroczny podstawowy iPhone 17 powinien być ostatnim smartfonem Apple’a z 8 GB pamięci operacyjnej. Z nowych doniesień wynika, że kolejny iPhone 18 otrzyma już 12 GB - tak samo, jak 17 Pro (Max). Apple, jak zwykle, najpierw zwiększa ilość pamięci w droższych modelach, a dopiero potem wprowadza zmiany szerzej.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
iPhone 17 256 GB
Media Expert

Tym sposobem zwykły iPhone 17 może być jednym z ostatnich smartfonów Apple’a z 8 GB RAM. Nadchodzący tani iPhone 17e spodziewany na wiosnę 2026 r. wciąż powinien wspierać tylko 8 GB. 

Tylko jest problem - iPhone 18 nie zostanie pokazany w następnym roku

Android już teraz w podstawowych sztandarowych modelach oferuje 12 GB RAM, a iPhone 18 zostanie wprowadzony na rynek dopiero za ok. 1,5 roku. Na wrześniowej przyszłorocznej premierze Apple pokaże iPhone 18 Pro (Max) oraz składanego iPhone Fold 1. generacji, ale pominie bardziej przystępne cenowo modele. Zwykłego iPhone’a 18 spodziewamy się dopiero na początku 2027 r., tuż obok iPhone 18e. 

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
27.10.2025 21:01
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
9:22
Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach
Aktualizacja: 2025-10-27T09:22:40+01:00
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
5:45
ChatGPT Atlas mnie rozczarował. Przeglądarka musi się poprawić
Aktualizacja: 2025-10-27T05:45:00+01:00
18:30
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu
Aktualizacja: 2025-10-26T18:30:00+01:00
17:30
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa
Aktualizacja: 2025-10-26T17:30:00+01:00
17:00
A co, jeśli dobrze już było? Lekką ręką łatwo zaprzepaścić sukces
Aktualizacja: 2025-10-26T17:00:00+01:00
16:40
Lotnisko traci miliony, ale przyleciał znany aktor. Najdziwniejsza obrona, jaką słyszałem
Aktualizacja: 2025-10-26T16:40:00+01:00
16:30
Niech żyje zmiana czasu. Byłem przeciwnikiem, jestem żarliwym obrońcą
Aktualizacja: 2025-10-26T16:30:00+01:00
16:20
Będziemy produkowali wojskowe drony FPV w hurtowych ilościach. "Tanie i zabójczo skuteczne"
Aktualizacja: 2025-10-26T16:20:00+01:00
16:10
Budujemy cybertarczę dla elektrowni jądrowej. Gra o najwyższą stawkę
Aktualizacja: 2025-10-26T16:10:00+01:00
16:00
Tuż obok nas odkryto super-Ziemię. Idealny cel do poszukiwania życia
Aktualizacja: 2025-10-26T16:00:00+01:00
15:40
Światowa premiera szalonych G1 Spirit Cu. Trudno przejść obojętnie
Aktualizacja: 2025-10-26T15:40:00+01:00
15:15
Loewe Stellar na warszawskiej premierze. Made in Germany
Aktualizacja: 2025-10-26T15:15:00+01:00
14:45
Dowód, że rozmiar nie jest taki ważny. Przynajmniej w muzyce
Aktualizacja: 2025-10-26T14:45:30+01:00
13:45
Jak działa głośnik wstęgowy? Przekonałem się, że to nie żart
Aktualizacja: 2025-10-26T13:45:00+01:00
12:55
Budowali ten wzmacniacz 5 lat. Na opad szczęki wystarczyło mi 5 minut
Aktualizacja: 2025-10-26T12:55:10+01:00
10:05
Winyle przeżywają drugą młodość. Giełda na AVS to niezbity dowód
Aktualizacja: 2025-10-26T10:05:00+01:00
9:05
Posłuchajcie Magico S2. Laserowy wibrometr mierzy poziom wibracji paneli obudowy
Aktualizacja: 2025-10-26T09:05:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA