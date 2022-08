Do tej pory 799 dol. oznaczało 4199 zł, a więc Apple przeliczał 1 dol. na 5,25 zł. Jeżeli Apple zastosuje przy iPhonie podobny przelicznik jak przy Makach, będzie to oznaczało, że 1 dol. to ok. 6 zł, czyli bazowy iPhone 14 może kosztować 4799 zł. Z kolei model 14 Pro przy takim przeliczniku to 5999 zł, a 14 Pro Max to już 6599 zł.