iPhone 13 zmiótł konkurencję. Nie ma na świecie popularniejszego smartfona

Oczywiście łatwo jest wytłumaczyć brak topowych Galaxy S22 w zestawieniu – miały one swoją premierę w lutym, więc są na rynku znacznie krócej niż iPhone 13, a co za tym idzie, nie zdążyły się sprzedać w Q1 2022 na tyle dobrze, by trafić do Top 5. Wynik Apple’a jest tym bardziej zaskakujący, iż firma od miesięcy boryka się z problemami na produkcji, a mimo to wykręca najlepsze wyniki sprzedaży. To się jednak może zmienić w drugim kwartale; większość rywali pokazała już nowe modele, a z kolei fabryki iPhone’ów dopadł paraliż spowodowany radykalną polityką COVID ZERO w Chinach, toteż sprzedaż iPhone’ów 13 może zwolnić.